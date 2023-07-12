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Коммерсантъ FM
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В Тюмени задержали стримершу, угрожавшую убить сына в прямом эфире

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в прямом эфире оскорбляла сына, угрожая его убить. Ее подозревают по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание ребенка), сообщила пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, запись эфира, во время которого 32-летняя мать ругалась на 12-летнего мальчика, была опубликована 10 июля. На видео, опубликованном СМИ, женщина кричит на сына матом, требует, чтобы он ушел из дома, а также угрожает убить его, потому что «хочет его крови». Запись вызвала большой общественный резонанс. Впоследствии полиция задержала стримершу и доставила ее к следователям.

Ход и результаты расследования уголовного дела взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. Прокурорам Исетского района и Тюмени поручено провести проверку о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В региональном департаменте соцразвития сообщили, что детей стримерши возраста 4 и 12 лет поместили в социально-реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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