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Коммерсантъ FM
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El Pais: ЕС рассматривает вопрос отправки на Украину военных инструкторов, когда позволят условия

Внешнеполитическая служба ЕС подготовила внутренний доклад, в котором, в частности, предлагает переместить тренировочные миссии украинских военных из Германии и Польши на Украину, когда позволят обстоятельства. В документе также предлагается активизировать усилия по укреплению украинской ПВО и финансированию передовых систем вооружений для вооруженных сил Украины, в том числе ракет и боевых самолетов, передает газета El Pais, которая получила доступ к докладу.

Издание уточняет, что документ внешнеполитической службы ЕС дополняет декларацию о гарантиях безопасности Украины, которую страны G7 подписали по итогам саммита НАТО в Вильнюсе и к которой присоединился Евросоюз. В докладе европейского дипведомства, в частности, подчеркивается, что одной из гарантий безопасности является членство Украины в ЕС.

Как передает El Pais, в документе, в частности, утверждается, что общая финансовая поддержка Украины из Европейского фонда мира в этом году превысит €4 млрд.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11–12 июля. Помимо гарантий безопасности Украине упростили процедуру получения членства в Североатлантическом альянсе, а также объявили о создании Совета Украина—НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал итоги саммита хорошими для страны и украинских военных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Эрдни Кагалтынов

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