Зеленский назвал хорошими для Украины итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги саммита лидеров стран НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Он назвал результаты саммита хорошими для страны и украинских военных. Господин Зеленский также отметил, что на нем был сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в альянс.

«Впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки"»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Владимир Зеленский добавил, что по итогам двух дней саммита были развеяны «все сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО». «Впервые не только все союзники согласны с этим, но и значительное большинство в Североатлантическом союзе энергично настаивает на этом»,— сказал он.

Господин Зеленский также отметил, что украинские военные получат новую военную технику после саммита НАТО. «Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия»,— сказал он в видеообращении.

По итогу саммита НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. В офисе украинского президента отметили, что это — важная победа на пути к вступлению в альянс. Кроме того, на саммите для Украины упростили процедуру получения членства, а также объявили о создании Совета Украина—НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Олеся Павленко