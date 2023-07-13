Инвесторы провалили тестирование

Российские инвесторы провалили тесты Центробанка. Успешно справляется с заданием лишь каждый третий. Регулятор поделился результатами опросов, которые инвестор проходит для допуска к сложным инструментам. К таким относят, например, акции вне котировальных списков или облигации без кредитного рейтинга. Неквалифицированным клиентам брокеров, чтобы купить такие продукты, нужно проверить свои знания с помощью специального теста. Как выяснил регулятор, за полтора года с заданиями справились 2,5 млн человек. А всего кандидатов было больше 7 млн. Много это или мало? И что об этих тестах говорят профессионалы? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ говорит, что самой популярной категорией, ради которой инвесторы проходят тесты, остаются российские акции из третьего эшелона.

Там ошибиться сложно: регулятор, например, спрашивает, возместят ли клиенту убытки по таким бумагам в случае потерь? Очевидно, что нет. Вопросы про облигации без рейтинга тоже довольно простые. Застрахованы ли вложения? Тоже нет, государство защищает только вклады на сумму до 1,4 млн руб.

Но не все тесты такие. Для маржинальной торговли иностранными ETF действительно придется постараться, а в разделе про структурные облигации предстоит посчитать, сколько составят потери при показателе защиты капитала в 80%, если выплата по номиналу зависит от акций компании, обвалившейся на 10%. С такими вопросами треть успешных прохождений — невероятный результат, считает инвестбанкир Евгений Коган:

«Мне ради интереса предложили пройти ряд тестов. Стыдно сказать, я профессор экономики, работаю в этом деле 30 лет, но на некоторые вопросы с трудом могу ответить. Тесты ЦБ на регуляцию. И вы думаете, я что-то помню из этого?

Регуляторные требования настолько сложны и написаны таким языком, что иногда возникает ощущение полного непонимания сути вопроса. То что треть инвесторов сдали этот тест — выдающийся результат».

Но есть нюанс. 2,5 млн человек справились с заданиями за полтора года наблюдений, и у них было неограниченное число попыток. С первого раза, по подсчетам ЦБ, тест прошли только половина инвесторов. Каждому четвертому нужно больше трех попыток, и регулятор отмечает, что некоторые могли выполнять задания путем подбора.

Нет, динамика, конечно, положительная: в последнее время процент успешных прохождений увеличился. Кроме того, те, кто не справился с заданиями, чаще бросают попытки, вероятно, до тех пор, пока не выучат матчасть. Но собеседники “Ъ FM” все еще сомневаются в подготовке неквалифицированных игроков. Среди скептиков и глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«Плохие результаты только доказывают, что тестирование нужно. Уровень образованности на рынке крайне низкий, мы сталкиваемся с этим постоянно .

Моя личная боль, что многие считают неожиданностью, что облигация может падать в цене, и ее можно купить по 100% от номинала или по 90%. Для многих это шок. А второе, игроки путают доходность с купонными доходами — это две разные величины.

Человек видит высокий купон, при этом облигации проводятся существенно выше номинальной стоимости и у нее доходность на самом деле существенно ниже, он покупает, а потом удивляется, почему он получил доходность в два раза ниже».

Квалифицированные инвесторы лишены удовольствия проверить свои знания, хотя в них сомневается сам регулятор. Изначально получить доступ ко всем инструментам можно было, в том числе благодаря капиталу: на счете должно лежать от 6 млн руб. В итоге регулятор решил, что такая сумма не говорит о подготовке инвестора, и решил постепенно повышать ценз до 24 млн руб. Судя по статистике, мало кто готов доверить российскому фондовому рынку такую сумму. 92% портфелей россиян — меньше 100 тыс. руб.

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