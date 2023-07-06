Квалификация обойдется дороже

Россиянам будет сложнее стать квалифицированными инвесторами. Центробанк решил повысить имущественный ценз для получения статуса в четыре раза — с 6 млн руб. до 24 млн руб. Впрочем, поднимут планку не сразу, а в два этапа. Сначала до 12 млн руб. Случится это, по планам регулятора, не раньше следующего года. Целевой отметки могут достигнуть к 2025 году. Впрочем, конкретные сроки пока прорабатываются. Ранее Центробанк заявлял, что если у физлиц накоплены большие объемы активов, это не значит, что они могут ими грамотно распоряжаться. В то же время другие критерии для получения статуса — уровень образования, опыт работы и объем заключаемых сделок — по мнению регулятора, позволяют эффективнее определять квалификацию инвесторов.

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Так ли это? И действительно ли регулятор заботится лишь о компетентности инвесторов? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с управляющим директором инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрием Александровым:

«Изначальное значение в 6 млн руб. принималось еще достаточно давно, когда курс доллара был существенно ниже текущих значений. И я бы сказал, что рост до 12 млн руб., а потом до 24 млн руб. — это, скорее, приведение такого ценза к общемировым стандартам, где значения для квалифицированных инвесторов могут быть и $250 тыс., и $500 тыс. или даже $1 млн. Имущественный ценз — это в целом не про уровень образованности, а про уровень чувствительности инвестора к потерям. Если мы говорим про то, что инвестор вкладывает какую-то крупную сумму, то, скорее всего, это означает, что это не единственное его вложение, соответственно, потеря не будет столь существенной.

Игроки, у которых и так есть статус квалифицированного, его не потеряют. Соответственно, я не жду, что на рынке будет сокращаться спрос на продукты для квалинвесторов. Если говорить про альтернативные способы получения, то достаточно популярным является торговый оборот. Что касается получения статуса по уровню образования или по стажу работы в финансовой сфере, то эти методы исторически никогда не были популярными.

Этот путь сложнее с точки зрения предоставления документов. Здесь необходимо получить необходимые выписки, предоставить их брокеру, после чего брокер будет какое-то время думать и сверяться с необходимыми списками, входит ли это образование в необходимый перечень или нет».

Статус квалифицированного инвестора открывает физлицам доступ к более сложным инструментам и, кроме того, позволяет без ограничений торговать иностранными акциями. С последним регулятор и пытается бороться, усложняя критерии, полагает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков. Однако, по его мнению, такая практика обернется негативными последствиями для рынка:

«Мы понимаем, что проблемы в российской экономике сейчас резко нарастают.

Попытка завернуть капитал на фондовый рынок России вместо возможности инвестировать его в глобальные рынки, это в некоторой степени протекционизм со стороны Центрального банка.



Чем это может закончиться? Ограничивая доступ российских инвесторов к иностранным бумагам, ЦБ закладывает понятные последствия такой политики, то есть мы придем к очередной волатильности на российском рынке.

Это отразится на финансовых результатах такого инвестирования. Видимо, мы получим снижение привлекательности по инвестированию в более диверсифицированные портфели, получение меньшего риска и так далее».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, усложняя критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, Центробанк также отрезает многих участников рынка от наиболее маржинальных инструментов. А брокеров лишает самых прибыльных клиентов.

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