Инвесторы запутались в разъяснениях

Центробанк подтвердил, что россияне не могут торговать ценными бумагами за рубежом. Для этого необходимо разрешение правительственной комиссии, следует из ответа регулятора на запрос “Ъ FM”. Спор разгорелся в начале недели после публикации комментариев инвестиционных консультантов компании «Альфа-Капитал». На основании указа президента РФ Владимира Путина от 3 марта и дополнительного разъяснения Центробанка они пришли к выводу, что россияне не могут торговать активами на иностранных площадках без разрешения правительственной комиссии. Из ответа ЦБ следует, что ограничение теперь распространяется на все ценные бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

“Ъ FM” попытался разобраться, что это значит и как повлияет на инвесторов. Управляющий партнер юридической фирмы Better Chance Александр Аничкин объясняет, что по букве закона инвесторам действительно нельзя заключать такие сделки. Но запрет вызывает у него вопросы:

«Был указ №81, согласно которому, сделки между россиянами и недружественными лицами требует правкомиссии. У ЦБ было право разъяснять этот указ. И в прошлом году регулятор разъяснил, что, если сделки в отношении ценных бумаг полностью рассчитываются за пределами России, то есть бумаги хранятся и поставляются в иностранных депозитариях, и деньги проходят по зарубежным счетам, то указ №81 не требует правкомиссии.

Но указ №138 гласит, что изъятие по зарубежным расчетам не применяется к сделкам в отношении российских ценных бумаг и еврооблигаций, то есть он не говорил об иностранных бумагах. Дальше уже ЦБ, поясняя указ №138, полностью отменил действие своего разъяснения, которое он выдавал в прошлом году.

Тут вопрос, конечно, интерпретации — что, собственно, имел в виду ЦБ. Потому что если регулятор возвращает нас к ситуации указа №81 без своего разъяснения от 2022 года, то получается, что россиянам действительно нельзя торговать с недружественными иностранцами ценными бумагами.

Действительно ли это та цель, которую преследовал Центробанк? Просто это выглядит немного нелогично, потому что год они это разрешали. Зачем преследовать, условно говоря, розничного инвестора, которому сам же ЦБ условно разрешил из России выводить по $1 млн в месяц за рубеж? Почему за эти деньги за рубежом нельзя купить иностранные ценные бумаги? Я думаю, вряд ли это была цель. То, что получилось в результате отмены прошлогоднего разъяснения ЦБ, создает некий буквальный риск для российского инвестора. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы Банк России донастроил свои разъяснения».

В разъяснениях ЦБ сказано, что сделки нельзя заключать с резидентами из недружественных стран. К таким Россия относит 49 государств. Однако при биржевой торговле инвестор не может знать, у кого он покупает бумаги и кому продает. Как это будет узнавать государство, и какие предъявлять претензии — неясно.

Впрочем, старший юрист коллегии адвокатов DelcrEdere Никита Тюрин полагает, что этот запрет можно считать формальным. В перспективе регулятор может вновь ввести исключение для операций с иностранными ценными бумагами, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Формально указ №138 касается российских ценных бумаг и так называемых квазироссийских акций. И именно в отношении них стояла задача запретить сделки, в том числе в иностранных площадках и на иностранных биржах, поэтому однозначно сказать, что и президент, и Центральный банк хотели бы запретить вообще все сделки с иностранными активами на иностранных площадках, было бы строго и не совсем справедливо. Поэтому, скорее всего, стоит ожидать каких-то более детальных разъяснений регулятора о том, что вот эти ранее действующие исключения, они все-таки продолжают применяться по отношению к иностранным активам.

Достаточно было бы дополнительного разъяснения от Центробанка. Указ для этого корректировать нет необходимости. И, скорее всего, так и произойдет, потому что очень маловероятно, что он хотел таким образом полностью запретить всю торговлю иностранными активами, по крайней мере, с использованием иностранных площадок.

Фактически, если это биржевые сделки, то есть которые совершаются на основании безадресных заявок, то понять, кто был контрагентом по такой сделке невозможно. Российский регулятор, скорее всего, не сможет проконтролировать, с кем такие сделки совершаются. Другое дело, что российские профессиональные участники рынка ценных бумаг могут с учетом наиболее консервативного толкования правового регулирования вообще прекратить торговлю на иностранных площадках, чтобы исключить даже потенциальные нарушения. И вот такого развития событий исключить, конечно, нельзя. В связи с этим, скорее всего, профессиональные участники обратятся за дальнейшими разъяснениями Центрального банка».

“Ъ FM” обратился за комментариями к нескольким российским брокерам, однако они категорически отказались отвечать на вопросы. До сих пор в их сервисах покупка зарубежных активов возможна, но только для квалифицированных инвесторов. Без возможности торговать на зарубежных площадках их статус будет не таким привлекательным, говорит глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«Если российский гражданин покупает что-то за рубежом, он идет на риск. И здесь вопрос, где этот риск сработает или кто первый от него оградится. ЦБ, видимо, пытается стать преградой. Спроса со стороны инвесторов на иностранные активы я не вижу. Людьми руководит банальный страх. Кому-то что-то частично заблокировали, у кого-то это со знакомыми произошло.

Конфронтация между Россией и глобальным финансовым рынком нарастает. Я вижу спрос на активы, выраженные в иностранной валюте, в юане как наиболее кажущемся безопасным активе. Вот весь спрос. Теперь что касается квалов, мне кажется, данная категория сейчас максимально кастрирована. Думаю, что здесь будет следующая логика: раньше квалифицированным инвесторам можно было только самое "сладенькое" или самое "остренькое", а дальше можно будет направить массовый спрос в максимально интересные для государства имена».

Как уточнили “Ъ FM” в Центробанке, несмотря на запрет на проведение операций с ценными бумагами за рубежом, в дружеских юрисдикциях совершать подобные сделки можно без одобрения правительственной комиссии. Действующие правила вступили в силу 3 марта, но до сих пор о подобных претензиях регулятора известно не было.

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Владислав Викторов, Иван Якунин