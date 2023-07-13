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Лавров: появление у Украины F-16 будет расцениваться Россией как угроза в ядерной сфере

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия расценит факт появления у Украины истребителей F-16 как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада. По его словам, Россия проинформировала США, Великобританию и Францию, что она «не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие».

«Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере»,— сказал Сергей Лавров в интервью порталу «Лента.ру».

Господин Лавров добавил, что условия применения ядерного оружия прописаны в Военной доктрине России. «Они хорошо известны, и я не буду в очередной раз их повторять»,— добавил он.

Газета Politico со ссылкой на источники в конце июня писала, что западные союзники могут начать передачу Киеву истребителей F-16 в начале 2024 года. Издание отмечало, что первыми эти самолеты Киеву могут направить Нидерланды и Дания, которые возглавляют инициативу по обучению украинских летчиков. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что F-16 могут быть поставлены на Украину до конца первого квартала 2024 года. Россия обещала дать военно-технический ответ на поставки истребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

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