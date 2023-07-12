Кулеба: F-16 появятся на Украине в начале 2024 года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что истребители F-16 могут быть поставлены на Украину до конца первого квартала 2024 года. Страны Запада пока официально не подтверждали готовность поставить Украине самолеты этой модели.

«Я думаю, что, если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, это будет в соответствии с графиком»,— заявил Кулеба в эфире радио «Свобода» (признан иностранным агентом в России).

При этом он признал, что график может сдвинуться из-за множества нюансов. Украине для использования этих истребителей нужно подготовить специалистов и инфраструктуру.

Газета Politico со ссылкой на источники в конце июня писала, что западные союзники могут начать передачу Киеву истребителей F-16 в начале 2024 года. Издание отмечало, что вероятно первыми эти самолеты Киеву передадут Нидерланды и Дания, которые возглавляют инициативу по обучению украинских летчиков.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».