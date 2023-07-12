МИД России: итоги саммита НАТО показывают, что альянс «вернулся к схемам холодной войны»

МИД России прокомментировал саммит лидеров стран НАТО, прошедший в Вильнюсе 11-12 июля. В ведомстве заявили, что его итоги показывают, что «организация окончательно вернулась к схемам "холодной войны"». В МИД добавили, что результаты саммита будут тщательно проанализированы.

«Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам "холодной войны", только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на "демократии и автократии"»,— сказано в комментарии МИД.

В МИД также заявили, что «руководимый Соединенными Штатами "коллективный Запад"» не готов «мириться с формированием многополярного мира» и «намерен отстаивать свою гегемонию всеми доступными средствами».

«Для Запада "порядок, основанный на правилах" — это самопроизвольно присвоенная прерогатива нарушать международное право. Итог натовских действий хорошо известен — разрастание очагов нестабильности, разрушение государств, разгул терроризма, безнаказанное совершение военных преступлений, кровь мирного населения, в т.ч. детей, нескончаемые потоки беженцев»,— сказано в комментарии.

Итоги саммита внимательно проанализируют, дополнили в ведомстве. Там также пообещали «своевременно и соответствующим образом реагировать» на угрозы и вызовы безопасности и интересам России. «Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны»,— написано в комментарии.

В заявлении по итогам первого дня саммита было сказано, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее, однако Москва не будет считаться партнером альянса до изменения «враждебной политики». Страны НАТО также утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге, договорились значительно увеличить оборонные закупки и тратить на оборону как минимум 2% ВВП.

Подробности — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».