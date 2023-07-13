Госдума позавидовала контролю и надзору

Вчера на «правительственном часе» в Госдуме глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко рассказывал о выходе реформы контроля и надзора на финальный этап — идеологически она завершена, и правительство, не оставившее контролерам возможности работать по-старому, ждет, пока они начнут делать это как нужно, разрабатывая и применяя индикаторы риска для предупреждения нарушений. Рассказ этот, однако, вызвал у депутатов реакцию, неожиданную, кажется, даже для самого чиновника — в раунде вопросов и ответов он довольно легко отбился от предложений отдельных депутатов ГД отменить мораторий на плановые проверки бизнеса ради конъюнктурных целей, но был несколько удивлен количеством дополнительной работы, в которой ему предложили поучаствовать в Госдуме — от защиты школ и детских садов от штрафов практически до реформы муниципального и регионального госуправления и от цифровизации законопроектной работы Госдумы до перестройки системы полномочий силовиков в отношении предпринимателей по аналогии с реформой КНД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко ушел вчера с правительственного часа в Госдуме с широким набором новых задач, в том числе от спикера Вячеслава Володина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко ушел вчера с правительственного часа в Госдуме с широким набором новых задач, в том числе от спикера Вячеслава Володина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предполагалось, что «правительственный час», который провел вчера в Госдуме глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко, будет посвящен прогрессу в реформе контрольно-надзорной деятельности (КНД), реализацией которой чиновник занимается все последние годы. Доклад господина Григоренко состоял из нескольких крупных блоков и призван был зафиксировать, что процесс создания комфортной деловой среды за счет снижения административной нагрузки на бизнес находится на завершающей стадии. Де-факто после разбора регуляторных завалов прошлых лет («регуляторной гильотины», отменившей 143 тыс. устаревших и избыточных требований при участии 43 отраслевых рабочих групп с паритетным представительством бизнеса), принятия понятных правил контрольно-надзорной деятельности (ФЗ-247 и ФЗ-248 от 31 июля 2020 года, «Об обязательных требованиях» и «О госконтроле»), настройки досудебного онлайн-обжалования действий контролеров (к системе подключены все — 31 федеральный, 1301 региональный и 2501 муниципальный контролер, а чиновник признался, что сам пишет на себя жалобы, чтобы проверить работу механизма) реформу КНД, по сути, завершили моратории. До конца 2023 года возможности проверок были резко ограничены, что, по данным вице-премьера, за полгода привело к сокращению их числа до абсолютного минимума — на 40% к тому же периоду 2022 года (когда также действовал мораторий). Запрет же на плановые проверки бизнеса продлится до 2030 года.

Как неоднократно повторил Дмитрий Григоренко, возможности работать по-старому (что стоило экономике 200 млрд руб. в год) у проверяющих просто не осталось: мораторий допускает проверки компаний только в случаях, когда разработанные контролерами индикаторы риска подтверждают высокую вероятность нарушения ими обязательных требований. Теперь в Белом доме ждут, пока осознание этого вынудит надзорные ведомства перестраивать свою работу, и рассчитывают на конкуренцию среди ведомств: более точные индикаторы будут обеспечивать им большую результативность проверок, а учет результатов в единой облачной системе правительства (при отсутствии возможности контролеров корректировать данные) покажет и лидеров, и аутсайдеров этой работы. Пока, однако, с использованием индикаторов риска проводится 2,3% проверок — остальные просто выведены из-под мораториев как критически важные, но в аппарате правительства настаивают на том, что процесс настройки нового механизма должен быть «эволюционным».

Отметим, что реакции участников «правительственного часа» на отчет об успехах правительства в реформировании КНД разделились на два типа — сам успех при этом не оспаривал практически никто. В довольно продолжительном раунде вопросов депутатов и ответов на них вице-премьера часто встречались предложения мораторий на проверки все же отменить — по конъюнктурным причинам. Так, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова спрашивала о том, возможно ли возобновление проверок в отношении поставщиков и организаторов питания в школах после случаев отравления детей (в т. ч. инцидента с 36 детьми в детских садах Орска). «Постоянными проверками их, к сожалению, не отловить»,— устало комментировал господин Григоренко. Тот же тезис был повторен в ответ на вопрос о массовом отравлении граждан метанолом в сидре: «Отменой моратория мы не предупреждаем ничего, проверкой мы фиксируем уже ранее совершенное событие. Считаю, что задача — не ходить и фиксировать эти нарушения, а делать так, чтобы они не наступали»,— довольно раздраженно настаивал чиновник, которому не первый год приходится противостоять попыткам контролеров вернуть «КНД по-старому».

Второй же тип вопросов его, казалось, удивил, потому что выглядел как лавина предложений депутатов вице-премьеру—реформатору заняться теперь решением и других государственных проблем. Ярким примером этого стала беседа Дмитрия Григоренко со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, предложившим защитить бюджетные школы и детские сады от штрафов за нарушения, которые, во-первых, возникают из недофинансирования за счет бюджета, во-вторых, уплачиваются в бюджет, а в-третьих — выделяются из того же бюджета. Господин Григоренко напомнил, что проблема де-факто частично решена (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года), осталось только решить, как быть с массивом штрафов за предыдущие периоды. Но господин Володин возвращался к теме несколько раз при поддержке разных депутатов — и к концу разговора речь шла уже чуть ли не о реформе системы бюджетных отношений, необходимости наказывать чиновников, которые не выделяют деньги на вечно недофинансированные детские сады и школы, и вообще о том, что оцифровывать и делать прозрачными нужно все финансовые потоки в государстве, а не только КНД (Минфин над этим работает). Этим, однако, не закончилось: в течение получаса господин Григоренко получил требования разграничить полномочия силовиков, которые занимают ниши, оставленные госконтролем, выписывая штрафы предпринимателям, заняться цифровизацией законопроектной работы Госдумы, реформой «предпринимательской» части КоАП и еще несколькими наболевшими вопросами — дав, впрочем, понять, что большинство этих тем Белому дому понятны и находятся «в работе».

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков