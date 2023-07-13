Реформа КНД и моратории на проверки в цифрах

Запустило реформу КНД послание президента Федеральному собранию 2019 года. Первым ее этапом стала «регуляторная гильотина», в ходе работы которой 43 рабочие группы, собранные на паритетной основе (50/50 представителей бизнеса и регуляторов, которые принимают решения только консенсусом), проанализировали 318 тыс. требований (143 тыс. отменено, принято 55 тыс. новых, около 120 тыс. сохранено).

Затем были приняты закон об обязательных требованиях (№247-ФЗ от 31 июля 2020 года), по которому каждое действующее требование должно быть пересмотрено один раз в шесть лет, а положения, которые устанавливают новые обязательные требования, вводятся только с 1 марта либо с 1 сентября соответствующего года и должны быть обоснованы и исполнимы, закон о госконтроле и закон-спутник (изменения в 132 отраслевых закона), а также 240 постановлений правительства, 350 ведомственных актов, более 35 тыс. региональных и муниципальных актов. Цель этой работы — введение единых базовых правил и принципов во все виды контроля и надзора, обязательное применение риск-ориентированного подхода, обязательное согласование с органами прокуратуры планов проверок и проведение внеплановых проверок.

Количество видов контроля сократилось с 250 до 141 (федеральных — 101, региональных — 33, муниципальных — 7). Сместился акцент от проверок к профилактике нарушений, срок проведения самих проверок сократился вдвое, с 20 до 10 рабочих дней. На этом этапе все данные о КНД были собраны в единой информационно-аналитической системе.

Затем для построения обратной связи правительство ввело процедуру обязательного досудебного обжалования действий контролеров — на портале госуслуг создан сервис «Жалоба на решение контрольных органов». К системе подключены все федеральные, региональные и муниципальные контролеры (31, 1301 и 2501 ведомство соответственно). Нормативный срок рассмотрения жалобы — 20 дней, по факту — в среднем 11 дней. В 2022 году подано 3,7 тыс. жалоб. По одной трети жалоб принято решение в пользу бизнеса. Две трети организаций считают систему досудебного обжалования полезной.

В результате в 2022 году было проведено 339 тыс. проверок — это абсолютный минимум, на 20% меньше, чем в мораторный 2020 год (408 тыс.), и почти в пять раз меньше, чем в 2019 году (1,5 млн). По данным аппарата правительства, на 19 июня 2023 года было проведено 134,1 тыс. проверок. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года (190 тыс.) это в 1,4 раза меньше.

В итоге количество проверок бизнеса (то есть организаций всех сфер деятельности, кроме социальной сферы, проверок государственных и муниципальных органов, строительных объектов, а также проверок в отношении лиц, являющихся собственниками земельных участков) за 2022 год составило менее половины всех проведенных проверок (129,6 тыс., или 38,2%). Порядка 22,8 тыс. проверок пришлось на проверки ранее выданных предписаний. Это, отметим, и вызвало рост жалоб уже муниципальных и бюджетных учреждений на избыточное внимание к ним контролеров.

В отношении малого и среднего предпринимательства в 2022 году проверки также сократились — проведено 108,6 тыс. проверок (в 2021 году — 305,3 тыс.), в том числе в отношении микропредприятий — 65,6 тыс., малых предприятий — 33,7 тыс., средних предприятий — 9,3 тыс.

При этом вопреки распространенному мнению, что отказ от прежних практик госконтроля ведет к росту числа инцидентов, по данным аппарата Белого дома, общий уровень безопасности не падает. Так, по данным Роспотребнадзора, число пострадавших при пищевых отравлениях снизилось (до 1,27 на 100 тыс. чел., плановое значение — 1,89).

Мораторий на проверки был введен 10 марта 2022 года в рамках антикризисной активности правительства при введении санкций в связи с военной операцией РФ на Украине большинством развитых стран. Он допускал плановые проверки только там, где высоки риски — на социально значимых объектах (школы и детские сады) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также на опасных производственных объектах. Внеплановые проверки допускались только по тем основаниям, которые определены правительством (например, при угрозе жизни и здоровью граждан, возникновении ЧС, по поручениям президента и правительства). В 2023 году были продлены ограничения на внеплановые проверки, изменен подход в части проверок по индикаторам риска — проверку можно провести при выявлении любого индикатора риска (в 2022 году только в случае, если выявленный индикатор риска сопряжен с непосредственной угрозой жизни граждан).

Параллельно до 2030 года плановые проверки возможны только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого (311 тыс. объектов, проверки один раз в год) и высокого (482 тыс. объектов, проверки раз в два года) риска, из общего числа в 5,1 млн объектов. В отношении государственных и муниципальных школ и детских садов плановые проверки заменены на профилактические визиты, от проведения которых нельзя отказаться.

Всего в рамках моратория в 2022 году было отменено 240 тыс. проверок (плановых — 181 тыс. и внеплановых — 60 тыс.). В период моратория проведено 219,8 тыс. проверок (из них внеплановых — 160 тыс., плановых — 59,7 тыс.). В этот же период количество проверок в отношении бизнеса составило 64,8 тыс. (27,4% от общего числа). Экономия бизнеса — до 80 млрд руб.

Для контроля соблюдения моратория: на «Госуслугах» создан сервис подачи жалобы на нарушение моратория. Срок рассмотрения жалоб — один рабочий день. В 2022 году подано 98 жалоб. Из них удовлетворено шесть.

На этом фоне контрольно-надзорные органы начали смещать фокус от проверок к профилактике нарушений. Так, в 2022 году проведено почти 2 млн профилактических мероприятий (профилактические визиты и объявление предостережений) — против 882 тыс. проверок и 132,7 тыс. профилактических мероприятий в 2021 году.

Работа над индикаторами риска де-факто только разворачивается. В 2022 году было разработано 187 индикаторов, по которым велось два вида контроля — пожарный и земельный; по состоянию на 19 июня 2023 года к ним добавилось еще 105. К концу 2023 года планируется разработать 190.

Отдел экономики