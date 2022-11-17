В оплате штрафов субсидиями отказать

Белый дом приступил к точечной настройке системы контрольно-надзорной деятельности (КНД) — ее реформа, напомним, предполагает гибкое совершенствование процедур «на лету». Так, по итогам анализа потребовалось скорректировать механизмы проверок соцобъектов и досудебного обжалования решений контролеров. Поскольку мораторий на проверки не коснулся школ и детсадов, контролеры избыточно нарастили активность и объемы собираемых штрафов, де-факто отобрав у системы образования часть средств, выделяемых на ее развитие. В правительстве для снижения административной нагрузки предлагают продолжить контроль за такими объектами, но заменить штрафы за нарушения на предписания по их устранению. В части же обжалования решений контролеров суды получат механизм автоматического подтверждения того, что спорное решение было сначала проверено госаппаратом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко потребовал умерить активность госконтролеров по изъятию штрафов из бюджетных вливаний в соцобъекты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко потребовал умерить активность госконтролеров по изъятию штрафов из бюджетных вливаний в соцобъекты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, мораторий на плановые проверки бизнеса спровоцировал рост концентрации контрольных мероприятий там, где они были все же разрешены — напомним, основанием для таких разрешений были объявлены риски угрозы жизни и безопасности граждан. В результате с начала моратория обнаружился значительный переток активности проверяющих на соцобъекты — в школы и детские сады, рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с обсуждением промежуточных итогов реформы контроля и надзора в аппарате правительства. По словам собеседника “Ъ”, ситуация, при которой Белый дом выделяет средства на модернизацию образования и расширение доступности социальных услуг населению, а они в итоге уходят на уплату растущих штрафов из-за увеличившегося числа «разрешенных» проверок, возмутила курирующего КНД главу аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко — в пересказе собеседника “Ъ” чиновник потребовал прекратить практику, при которой бюджетные средства, у которых есть вполне конкретная цель, «просто перекладываются из одной статьи бюджета в другую, не работая и не принося пользы». В секретариате чиновника подтвердили — эта позиция неоднократно высказывалась им на нескольких профильных совещаниях.

По итогам обсуждений было найдено временное, «техническое» решение проблемы: поскольку отказаться от проверки соцобъектов власти не рискуют, проверяющим будет просто запрещено выписывать штрафы — только предписания об устранении выявленных недостатков. При этом контролерам поручено пересмотреть свои «профили рисков», по которым они выбирают объекты для проверок, с тем чтобы снизить нагрузку на проверяемых и сфокусировать внимание там, где нарушения действительно могут привести к серьезным последствиям. Ранее Минэкономики уже сообщало о том, что плановые проверки в 2023 году в отношении государственных и муниципальных школ и детских садов проводиться не будут, а будут касаться предприятий, чья деятельность сопряжена с высокими рисками для граждан — уточняющее постановление (от 1 октября 2022 года №1743) подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.

Новые поправки в части проверок соцобъектов также уже подготовлены Минэкономики — проект размещен на regulation.gov.ru и, кроме них, точечно корректирует процессы и расширяет функционал цифровой системы КНД. Так, Минэкономики предлагает открыть доступ к системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» судьям — это позволит им самим проверять факт обязательного досудебного обжалования решений контрольных органов. Сейчас, напомним, суды не могут принимать жалобы от бизнеса, если установлена обязательная процедура досудебного обжалования через портал госуслуг. Новый функционал освободит бизнес от доказывания факта подачи жалобы и ускорит процесс.

Будет доработан и функционал единого реестра проверок — по новым правилам вносить в него решения по итогам контрольного мероприятия можно будет только после указания сведений о нарушенных обязательных требованиях. Кроме того, предприниматели смогут перенести сроки профилактических мероприятий по согласованию с контролерами, если не могут в назначенный день принять инспектора. В отдельных случаях появится возможность отмены проверок — если объект контроля перестал существовать или получил льготный статус (например, включен в реестр IT-компаний). Также поправки позволят проводить внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой при выявлении индикаторов риска в отношении любых нарушений обязательных требований вне зависимости от степени вреда. «Мы продолжаем дорабатывать модель, для того чтобы данные, которые вносятся в информационные системы, соответствовали фактически проводимым "на земле" в рамках контрольных мероприятий действиям»,— констатировал замглавы профильного департамента Минэкономики Игорь Судец.

Диана Галиева, Олег Сапожков