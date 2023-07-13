МСП адаптируется

Количество предприятий сектора МСП превысило доковидный уровень, следует из данных госреестра. Растет число и средних компаний: сегодня в реестре их 18,59 тыс., что на 5% выше показателей 2022 года, заявила вчера замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова. Проблемой сектора, однако, остается высокая доля микропредприятий, которые в основном занимаются торговлей и услугами,— 96% (5,6 млн субъектов) от всех компаний МСП. В малый бизнес, как заявляли ранее в ФНС, из них переходит лишь 3% (см. “Ъ” от 30 мая).

Количественные показатели, на которые в последние годы ориентировались при господдержке МСП власти и которые теперь внушают им некоторый оптимизм, полного представления о происходящем не дают. Работа по достижению качественных показателей еще ведется — напомним, из-за санкционных вызовов власти стали видеть в МСП поставщиков как товаров, так и технологий (см. “Ъ” от 9 июня).

Как следует из свежих данных Росстата (не включают микропредприятия), объем продаж в «торговых» малых предприятиях, несмотря на вовлечение их в работу по наращиванию параллельного импорта, в денежном выражении снизился с 16,6 трлн руб. в 2021 году до 15,8 трлн руб. в 2022-м. Доля таких компаний в общем обороте сектора сократилась на 4,2%, до 51,5%. Увеличить же долю с 44,2% в 2021 году до 48,4% в 2022-м удалось «производственным» компаниям: в денежном выражении их продажи выросли с 13,2 трлн до 14,9 трлн руб. (и сохранили тенденцию к росту в первом квартале 2023 года), что объясняется наращиванием партнерства крупных и малых компаний в импортозамещении, а также, вероятно, массированным госстимулированием экономики. Общий оборот МСП в результате несколько вырос: с 29,9 трлн руб. в 2021 году до 30,8 трлн руб. в 2022-м.

Между тем за последний год сектор столкнулся с новыми вызовами: численность занятых в малом бизнесе, по данным Росстата, падала в 2022 году (см. график) и продолжила снижаться в первом квартале 2023-го: часть сотрудников была мобилизована, часть — уехала из страны. Кадровый дефицит привел к росту конкуренции за специалистов между малыми и крупными компаниями, которую первые проигрывают. Впрочем, в некоторых отраслях численность работников продолжает расти: наиболее заметный рост фиксируется в медицине и IT.

Кристина Боровикова