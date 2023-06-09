Широко да тонко

“Ъ” ознакомился со свежими данными о господдержке малого и среднего бизнеса Корпорации МСП. В организации фиксируют увеличение малых компаний, охваченных господдержкой за счет конкретных инструментов, с помощью которых этого удалось достичь. Впрочем, дальнейшего расширения охвата, по всей видимости, не последует: общий объем ее ограничен, а у государства появляются все новые приоритеты. Так, кроме поставок комплектующих в импортозамещении и товаров для предотвращения дефицита на рынке теперь правительство рассчитывает на МСП и как на источник технологий, что потребует уже целевой, а не широкой их поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директору Корпорации МСП Александру Исаевичу придется переходить от фронтальной поддержки малого бизнеса к секторальной

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Директору Корпорации МСП Александру Исаевичу придется переходить от фронтальной поддержки малого бизнеса к секторальной

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество льготных кредитов, выданных субъектам МСП, за последние годы кратно увеличилось — с 42,3 тыс. в 2020 году до 136,1 тыс. в 2022 году, следует из данных Корпорации МСП, с которыми ознакомился “Ъ”. В денежном выражении объем льготного кредитования вырос с 1,29 трлн руб. в 2020 году до 1,31 трлн руб. в 2022 году (см. график). Господдержкой по итогам 2022 года покрыто 23% объема выданных МСП кредитов в приоритетных отраслях и 35% их количества. Как следует из презентации, представленной директором Корпорации МСП Александром Исаевичем на этой неделе на совещании в комитете СФ по экономической политике, «охват предпринимателей» расширяется в региональном разрезе. Особенно заметно наращивание объемов льготного кредитования в Северо-Кавказском (+25% к 2020 году) и Дальневосточном (+21%) федеральных округах.

Как подчеркнул, выступая на совещании, господин Исаевич, значительный рост фиксируется в части финансовой поддержки под поручительства Корпорации МСП во многом благодаря запущенному в сентябре 2021 года «зонтичному механизму», который, напомним, представляет собой упрощенную модель гарантийной поддержки МСП: корпорация берет на себя выполнение до 50% обязательств заемщика по кредиту, в случае если он их выполнить не сможет. Охват получателей финподдержки под поручительства за три года увеличился в 13 раз — с 2,9 тыс. в 2020 году до 34 тыс. в 2022-м. Объем ее также вырос: с 162,6 млрд руб. в 2020 году до 239,6 млрд руб. в 2021-м и 472,9 млрд руб. в 2022-м. При этом за счет «зонтичного механизма» в 2021 году была обеспечена выдача 25,7 млрд руб., а в 2022-м — уже 215,5 млрд руб.

Отметим, дальнейшее увеличение числа получателей господдержки, на которое в связи с критикой (см. “Ъ” от 27 апреля 2021 года) последние два года ориентировалась Корпорация МСП, вряд ли возможно: дальнейшее дробление помощи сократит объем, который будет приходиться на одну организацию, до незначительного. Напомним, характер господдержки МСП во многом связан с задачами, выполнение которых власти ожидают от малого и среднего бизнеса. Учитывая, что теперь помимо поставщиков товаров (что было важно в контексте импортозамещения) государство видит в МСП поставщиков технологий, господдержку, видимо, ждет очередная перенастройка, которая сможет вовлечь предприятие в заявленное утвержденной в мае «Концепцией технологического развития» построение техносуверенитета (см. “Ъ” от 26 мая).

Кристина Боровикова