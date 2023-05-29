Как прокормить всех этих бизнесменов

Несмотря на рост числа занятых в секторе малого предпринимательства (МСП), Белый дом недоволен его структурой — он создает меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем зарубежный. Правительство рассчитывает на качественные изменения малых компаний за счет новой стратегии развития МСП до 2030 года, но главной темой ее обсуждения стал вовсе не бизнес как деятельность, нацеленная на производство продукта и извлечение прибыли, а, напротив, меры поддержки малых компаний государством. Однако возможности бюджета ограниченны, поэтому в основу системы поддержки МСП закладываются идеи более точной раздачи субсидий и льгот за счет цифровизации и их концентрации на новых экономических приоритетах РФ. Так власти надеются относительно дешево добиться импортозамещения и развития технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судьбой денег правительства для малого бизнеса сегодня были озабочены и премьер-министр Михаил Мишустин, и глава Минэкономики Максим Решетников, и мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Судьбой денег правительства для малого бизнеса сегодня были озабочены и премьер-министр Михаил Мишустин, и глава Минэкономики Максим Решетников, и мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

29 мая на заседании правительственной комиссии по развитию МСП в московском технопарке «Калибр» чиновники и предприниматели совместными усилиями искали новые источники развития сектора — действие профильного нацпроекта завершается в 2024 году, а принятая в 2018 году стратегия МСП устарела. Изменились и роль, и потребности МСП. Впрочем, причины этого в понедельник не обсуждались, как и вопрос о том, почему «развитие бизнеса» как деятельности по производству продукта и извлечению прибыли рассматривается властями лишь в контексте тех или иных правил раздачи сектору бюджетных средств.

Глава правительства Михаил Мишустин напомнил, что в РФ уже действует система мер поддержки малого бизнеса, которая и стимулировала рост сектора. Так, численность занятых по итогам четвертого квартала прошлого года превысила 28 млн человек — бурный рост во многом обеспечили индивидуальные предприниматели (их почти 4 млн) и самозанятые (уже свыше 7,5 млн, они не относятся к МСП, но учитываются в нацпроекте). Однако по качественным характеристикам сектор пока не отвечает ожиданиям правительства.

«Если сравнивать с другими странами, то по показателю числа субъектов МСП на тысячу человек населения мы находимся в числе лидеров. Но при этом роль самого малого бизнеса, если судить по доле ВВП, ниже. Субъект МСП в России в среднем создает пока меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем субъект МСП за рубежом»,— сетовал на заседании глава Минэкономики Максим Решетников.

Сейчас 96% сектора составляют микропредприятия, преимущественно занятые торговлей и услугами. При этом из микро- в малые предприятия переходят лишь 3% МСП, сообщал ранее глава ФНС Даниил Егоров.

Инфраструктура входа в предпринимательство уже отстроена (приток обеспечивают самозанятые, а также программы поддержки молодежного предпринимательства и соцконтракты, направленные на открытие бизнеса), и цели новой стратегии будут связаны с акселерацией действующих предприятий. Минэкономики предлагает четыре приоритета поддержки: помощь начинающим предпринимателям в первые два года работы (за этот срок закрываются 51% МСП), сглаживание перехода из категории в категорию для растущих микро-, малых и средних предприятий (проблемы возникают из-за роста налогов, усложнения отчетности и ужесточения контроля). Также в планах фокусировка ресурсоемкой поддержки на растущих МСП из «приоритетных» отраслей, которые оказывают наибольший эффект на экономику (обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм), и финансовая поддержка категории МСП+ (выросших из МСП компаний с экспортным потенциалом, рискующих «измельчать» из-за резко выросшей нагрузки).

Однако все эти меры еще предстоит обсуждать с Минфином. Пока же власти рассчитывают нарастить эффективность поддержки: при сокращающихся доходах бюджета, вызовах адаптации экономики к санкциям и потребности в крупных инвестиционных стимулах ресурсов на фронтальную поддержку малых компаний нет. Правительство склоняется к их концентрации на более эффективных МСП. Об этом, в частности, говорил губернатор Калининградской области, глава комиссии Госсовета по МСП Антон Алиханов: «Точкой роста… должны стать предприниматели в отраслях, которые обладают наибольшим потенциалом к акселерации и удовлетворению внутреннего спроса.

Меры поддержки, соответственно, также должны быть ориентированы на обеспечение ресурсами и условиями прежде всего таких предпринимателей». Также повысить эффективность господдержки должны изменения системы ее распределения за счет цифровизации.

Так, анализ программ льготного кредитования МСП помог Минэкономики отстранить от поддержки мимикрирующие под МСП SPV крупных компаний. «За меньшие деньги был получен больший охват и результат»,— рассказал Максим Решетников.

Отметим, что интерес правительства к сектору МСП с 2022 года объясняется надеждами на его инновационную активность и импортозамещение за счет замены иностранных поставщиков и параллельного импорта (уже поддержавшего как сами МСП, так и долю контрафакта на рынках). Неэкономический же интерес к сектору обеспечивает его электоральный потенциал (40% от занятых в экономике) — на минувшей неделе Владимир Путин уже объявил в РФ «пятилетие созидательного предпринимательского труда».

Диана Галиева, Олег Сапожков