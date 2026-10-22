НАТО ускорит процесс закупки оружия Украиной
НАТО позволит Украине закупать оружие, боеприпасы и военную технику через свое централизованное закупочное агентство (NSPA). Благодаря этому Киев сможет получать оборонную продукцию быстрее и дешевле, сообщает Financial Times (FT).
«Это дает Украине возможность создать более структурированную основу для использования широкого спектра наших возможностей: экспертных знаний в области закупок, услуг поддержки и доступа к развитой промышленной базе. Экономии удастся достичь за счет масштаба»,— заявила изданию директор NSPA по поддержке операций Жаклин Борсбум. В частности, Украина сможет делать заказы на выбранное количество военной формы.
Как уточняет FT, на прошлой неделе NSPA организовала в Киеве отраслевое мероприятие, на котором присутствовало около 150 украинских компаний. На мероприятии было изложено, как производители смогут зарегистрироваться, чтобы соответствовать требованиям поставщиков и участвовать в конкурсах на получение контрактов.
Сейчас Украина получает американское оружие по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую государства-члены НАТО запустили летом 2025 года. Она предполагает, что поставки оплачивают европейские страны и Канада. FT писала, что США пригрозили заблокировать программу PURL, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.