НАТО ускорит процесс закупки оружия Украиной

Как уточняет FT, на прошлой неделе NSPA организовала в Киеве отраслевое мероприятие, на котором присутствовало около 150 украинских компаний. На мероприятии было изложено, как производители смогут зарегистрироваться, чтобы соответствовать требованиям поставщиков и участвовать в конкурсах на получение контрактов.