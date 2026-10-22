ФНС анонсировала переходный налоговый спецрежим для самозанятых

Как считает замглавы ФНС, именно «рывки» при изменении налоговой нагрузки являются преградой для развития бизнеса и стимулируют предпринимателей к дроблению. В ФНС напомнили, что экспериментальный режим самозанятости рассчитан до 2028 года включительно, автоУСН — до 2027-го. «Ждать сейчас окончания обоих этих спецрежимов совершенно не стоит. Нам нужно искать новые решения, которые позволят не уйти в тень физическим лицам»,— считает Дмитрий Сатин.