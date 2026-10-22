ФНС анонсировала переходный налоговый спецрежим для самозанятых
Власти вместе с деловыми объединениями подготовят переходный специальный налоговый режим для самозанятых и пользователей автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН), сообщил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин. По его словам, новый режим обеспечит плавный рост налоговой нагрузки. Подготовить его планируется до конца 2026 года или к началу 2027-го.
«Должна быть сформирована единая концепция так называемого единого переходного специального налогового режима, который позволял бы компании по мере роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку, чтобы она не была рывковой»,— рассказал господин Сатин на всероссийском налоговом форуме (цитата по РБК).
Как считает замглавы ФНС, именно «рывки» при изменении налоговой нагрузки являются преградой для развития бизнеса и стимулируют предпринимателей к дроблению. В ФНС напомнили, что экспериментальный режим самозанятости рассчитан до 2028 года включительно, автоУСН — до 2027-го. «Ждать сейчас окончания обоих этих спецрежимов совершенно не стоит. Нам нужно искать новые решения, которые позволят не уйти в тень физическим лицам»,— считает Дмитрий Сатин.
Экспериментальный режим самозанятости действует в России с 2018 года. Он предусматривает льготное налогообложение: 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц. В Совет федерации предлагали досрочно завершить эксперимент в начале 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин не согласился. В деловых объединениях надеются на сохранение льготного режима и рост порогов дохода самозанятых.