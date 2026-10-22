МВД рассказало о схеме мошенничества с подделкой голоса учителя с помощью ИИ
Мошенники начали применять искусственный интеллект (ИИ) для подделки голосов классных руководителей и учителей с целью обмана родителей школьников. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Преступники звонят от имени преподавателей и сообщают о якобы срочной проблеме. Под этим предлогом они пытаются выманить у родителей деньги или коды из SMS-сообщений. В ведомстве подчеркнули, что голос злоумышленника, сгенерированный с помощью ИИ, может быть практически неотличим от настоящего.
Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД советует не спешить выполнять требования собеседника, даже если голос кажется знакомым. Рекомендуется прервать разговор и самостоятельно связаться с учителем или классным руководителем по известному номеру. Также стоит уточнить у других родителей, не поступали ли им похожие просьбы.