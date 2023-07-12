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Коммерсантъ FM
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Юрий Шевчук выпустил новый альбом «Волки в тире»

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов, гитарист и клавишник «Земфиры» (признан иноагентом), выпустили совместный альбом под названием «Волки в тире». В альбоме девять песен, каждая — о войне.

Две песни из этого альбома ранее уже выходили на музыкальных платформах — это песни «Родина, вернись домой» и «Похороны войны». Как говорили сами музыканты, они работали над этим альбомом с лета 2022 года. В последней песне альбома звучит призыв «устроить похороны войны».

В сопроводительном тексте к альбому Юрий Шевчук пишет, что группа ДДТ «находится в добром здравии», но ему захотелось поэкспериментировать с другими музыкантами.

«С самого начала работы мы договорились с Димой, что хотим добиться аналогового лампового звука в стиле 1970-х годов. Нас объединила любовь к временам рассвета настоящей рок-музыки»,— говорится в письме.

В записи альбома также приняли участие музыканты Дэн Бейли, Алена Романова, Манижа, Тема Мамай и Антон Вишняков. На обложке — картина эстонского художника Яана Таммсаара, представляющая собой декоративную роспись со сказочными волками, пробитую пулями.

Анастасия Ларина

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