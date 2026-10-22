ТАСС: попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала года
В ночь на 22 октября силы ПВО отразили одну из самых крупных попыток атаки беспилотников на Московский регион с начала 2026 года, пишет ТАСС. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в период с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону столицы летели 630 БПЛА.
Большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах, а 163 БПЛА нейтрализовали при подлете к Москве. При атаке пострадали два человека в районе Вороново в ТиНАО, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы работают в местах падения обломков.
Сегодня ночью вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов во всех четырех столичных аэропортах: Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Авиакомпания «Аэрофлот» корректировала расписание, отменяла некоторые рейсы и направляла самолеты на запасные аэродромы.