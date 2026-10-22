ТАСС: попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала года

Большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах, а 163 БПЛА нейтрализовали при подлете к Москве. При атаке пострадали два человека в районе Вороново в ТиНАО, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы работают в местах падения обломков.