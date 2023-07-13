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Коммерсантъ FM
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Коммунист ошибся статьей

Вице-мэра Новосибирска осудили за клевету на депутата Госдумы в Telegram

В Новосибирске в среду завершился суд над вице-мэром Артемом Скатовым (КПРФ) по обвинению в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). По версии следствия, отвечающий за информационную политику чиновник разместил в одном из Telegram-каналов информацию о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией. Сам коммунист причастность к посту отрицает, хотя представленные в нем сведения считает достоверными. Суд в итоге назначил господину Скатову штраф в размере 30 тыс. руб.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

События, которые легли в основу уголовного дела против Артема Скатова, произошли в феврале 2022 года. По версии следствия, вице-мэр обратился к знакомому администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой безвозмездно разместить там «негативную информацию» о Дмитрии Савельеве. Коммунист якобы предоставил текст, в котором сообщалось о связи парламентария с одной из строительных компаний, и вскоре материал под заголовком «Деньги или власть?» был опубликован.

В марте 2022-го СКР возбудил уголовное дело по факту очерняющей депутата публикации, в августе коммунисту было предъявлено обвинение в клевете с использованием интернета (ч. 2 ст. 128.1 УК, до двух лет лишения свободы), а в феврале 2023 года прокуратура направила материалы в мировой суд Дзержинского района. На одном из первых заседаний выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), который заявил, что не давал своему заместителю поручений публиковать что-либо в отношении господина Савельева.

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В ходе прений адвокат Иван Рассолов попросил оправдать вице-мэра, поскольку следствие, по его мнению, не представило доказательств того, что автором спорной публикации является господин Скатов. По просьбе защиты сотрудник филологического факультета Томского госуниверситета сравнил пост с заметками, которые вице-мэр готовил для сайта регионального отделения КПРФ, и результаты сравнительно-сопоставительного анализа продемонстрировали «существенное преобладание различий над сходствами», подчеркнул адвокат. Он добавил, что ряд доказательств по делу были получены с нарушениями, а суд необоснованно отказался перенести разбирательство в другой регион. Защита настаивала на этом, поскольку мировых судей назначает областной парламент, где в должности вице-спикера трудится Наталия Красовская — бывшая помощница Дмитрия Савельева.

Сам вице-мэр, отрицающий отношение к появлению материала, тем не менее считает его содержание правдоподобным. По его словам, это подтверждают показания свидетелей, выступавших в суде по ходатайству защиты. Господин Скатов заявил “Ъ”, что администратор Telegram-канала «Государь» дал показания против него из-за боязни оказаться под следствием за клевету, а в обмен получил неприкосновенность.

В ходе судебного процесса Артем Скатов сказал, что ему «стыдно за правоохранительную систему». Заместитель градоначальника отметил, что для его задержания привлекали спецподразделение «Гром». «Я что, сопротивлялся? Я что, не шел на контакт? Что, меня нельзя было позвать поговорить? Нет, надо было положить лицом в землю, сделать сотрясение и показать всем: смотрите, как мы можем»,— эмоционально заявил чиновник.

Выступая с последним словом, коммунист сказал, что целью уголовного дела была попытка «повлиять прежде всего на мэра, его команду, на тех людей, которые принимают сегодня решения в интересах города и горожан». «Единственное решение, которое может вынести суд,— это оправдательный приговор»,— подытожил замглавы Новосибирска. Прокуратура запросила для вице-мэра 200 часов обязательных работ. Депутат Дмитрий Савельев, как рассказали участники процесса, оставил решение вопроса о строгости наказания на усмотрение суда.

В итоге судья приговорила чиновника к штрафу в 30 тыс. руб. Его вице-мэр должен оплатить в течение двух месяцев после вступления приговора в законную силу. Артем Скатов сообщил, что будет бороться за свою правоту и обжалует судебное решение. Представители Дмитрия Савельева на оглашении приговора не присутствовали.

Константин Воронов, Новосибирск

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