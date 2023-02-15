Коммунисту нашли дело

В Новосибирске во вторник начался суд над вице-мэром Артемом Скатовым (КПРФ), которого обвиняют в клевете на депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Как утверждает следствие, в феврале 2022 года коммунист обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией. Сам чиновник называет уголовное дело «давлением на городскую власть» и просит рассмотреть его в другом регионе.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Артем Скатов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В мировом суде Дзержинского района Новосибирска 14 февраля прошло первое заседание по уголовному делу в отношении Артема Скатова. Заместитель и однопартиец мэра-коммуниста Анатолия Локотя обвиняется в распространении клеветы на депутата Дмитрия Савельева с использованием интернета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Дело было возбуждено в марте 2022 года. В его материалах говорится, что 14 февраля 2022 года вице-мэр через мессенджер обратился к знакомому администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой безвозмездно опубликовать «негативную информацию» о господине Савельеве. В прикрепленном к сообщению тексте рассказывалось об аффилированности парламентария со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня. Чиновник якобы запретил корректировать публикацию, позволив исправить только грамматические ошибки. В тот же день текст был опубликован. Следствие считает, что коммунистом двигали мотивы личной неприязни.

В июле дома у Артема Скатова и в его рабочем кабинете прошли обыски. После этого семь депутатов горсовета от КПРФ направили письмо полпреду президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву с просьбой «оценить адекватность и обоснованность действий сотрудников полиции». «Проведенный в силовой форме обыск был организован всего за сутки до его (господина Скатова.— “Ъ”) запланированной свадьбы, которая была сорвана. Такие действия могут быть расценены как акция устрашения, силовое и политическое давление на власти города Новосибирска»,— говорилось в обращении. Сам вице-мэр тоже неоднократно говорил, что расценивает обвинения в клевете «как попытку давления на городскую власть».

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Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Дмитрий Савельев

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Дмитрий Савельев ранее пояснял местным СМИ, что подал заявление в полицию по факту клеветнической публикации, но ее «заказчики» ему неизвестны. На время предварительного следствия суд отстранил Артема Скатова от должности, мотивировав это тем, что чиновник «имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства, что может негативно сказаться на его проведении». В декабре 2022 года дело поступило в суд.

В начале процесса адвокат обвиняемого Иван Рассолов заявил ходатайство о передаче дела в другой регион, объяснив, что все мировые судьи Новосибирской области подлежат отводу. По его словам, помощником депутата Савельева ранее являлась Наталия Красовская, которая сейчас занимает пост зампреда новосибирского заксобрания, а областной парламент, в свою очередь, назначает мировых судей и продлевает им полномочия. Регион, куда следовало бы направить дело, защитник оставил на усмотрение суда. Представитель депутата и гособвинитель возражали против удовлетворения ходатайства защиты. Решение по этому вопросу суд вынесет на заседании 17 февраля.

Защита вице-мэра не раз заявляла о необоснованности выдвинутых против него обвинений, утверждая, что расследование было проведено однобоко, а доводы адвоката остались без внимания. «Каких-либо доказательств того, что Артем Скатов имеет отношение к опубликованию статьи в Telegram-канале, материалы дела не содержат»,— сказал “Ъ” господин Рассолов, добавив, что до размещения спорной информации аналогичные по смыслу статьи выходили на новостных сайтах. Следствие, по мнению адвоката, допустило массу процессуальных нарушений, что является основанием для возвращения уголовного дела прокурору. Об этом защитник намерен ходатайствовать в последующих судебных заседаниях.

Константин Воронов, Новосибирск