Эрдоган: Швеция предоставит Турции дорожную карту по борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Швеция согласилась передать «дорожную карту» по борьбе с терроризмом в рамках предварительного условия для вступления в НАТО. Кроме того, указал турецкий лидер, Швеция поддержит присоединение Турции к Евросоюзу, продление таможенного соглашения и переход к безвизовому режиму с ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В соответствии со взятыми Швецией обязательствами мы усилим сотрудничество в рамках двустороннего механизма безопасности на уровне министров и в борьбе с терроризмом. Швеция предоставит "дорожную карту" по борьбе с террористическими группировками»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Вильнюсе (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что турецкий парламент вынесет «в приоритетные вопросы» протокол на вступление Швеции в НАТО, когда возобновит работу в октябре. Сейчас у парламента двухмесячные каникулы. После ратификации протокол отправят на подпись Реджеп Тайипу Эрдогану.

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года члены НАТО почти единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в альянсе. Турция стала единственной страной, выступившей против. По итогу саммита был подписан трехсторонний меморандум, согласно которому Швеция и Финляндия обязались вести борьбу с терроризмом и передать Турции курдских активистов, чтобы вступить в НАТО.

Протокол о вступлении Швеции Турция не приняла до сих пор, настаивая на выполнение условий. 10 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти готовы поддержать вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в Евросоюз (Турция — страна—кандидат в ЕС с 1999 года). Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о согласии господина Эрдогана направить протокол в турецкий парламент.

Лусине Баласян