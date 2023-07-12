СК: заключение экологической комиссии о строительстве намыва является необоснованным

СКР по Петербургу организовал очередной ряд проверочных мероприятий в связи с обращениями градозащитников, рассказали в пресс-службе ведомства. В Росприроднадзоре допускают, что в ходе решения вопроса строительства намыва Васильевского острова были допущены существенные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительные работы на южном участке намывной территории.

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Строительные работы на южном участке намывной территории.

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По данным следствия, заключение государственной экологической экспертизы не имеет достаточных оснований. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Росприродназора.

В настоящий момент проводится комплексная судебная экспертиза с участием ведущих специалистов в области океанологии и гидрологии.

Также было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий работниками охранного предприятия «ЧОО "Агис"». Ранее сообщалось, что сотрудники воспрепятствовали проходу на территорию сотрудникам Следкома. Позже решение о возбуждении дела было отменено прокуратурой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что северный намыв Васильевского острова признан вещественным доказательствам по двум уголовным делам. Позже СК провел обыски в компании, охраняющей объект. При этом вчера, 11 июля, суд признал незаконными следственные действия на стройке на намыве в Петербурге после визита Бастрыкина.

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