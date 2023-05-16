Намыв Васильевского острова признан вещдоком по двум уголовным делам

Северным намыв Васильевского острова признан вещественным доказательствам по двум уголовным делам. Об этом 16 мая пишет «Фонтанка».

Речь идет о двух уголовных делах и трех, которые возбудили в последние два дня — нарушение экологических требований при строительстве и превышение должностных полномочий сотрудниками Смольного. К намыву ограничен доступ и все работы запрещены.

Напомним, сегодня, 16 мая, генпрокуратура отменила возбужденное главой СК Бастрыкиным дело о нарушениях на стройке намыва в Петербурге. СК при этом заявил, что продолжает расследование дела.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте