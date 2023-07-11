Суд признал незаконными следственные действия на стройке на намыве в Петербурге после визита Бастрыкина

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу Асхаба Аликпачова на следственные действия в рамках уголовного дела о превышении полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ), возбужденного после визита председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на территорию стройки на намывных территориях. Работавший охранником стройплощадки господин Аликпачов не смог получить зарплату из-за неотмененного статуса подозреваемого.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу адвоката, поданную в интересах Асхаба Аликпачова. Суд жалобу удовлетворил»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ранее СКР три раза возбуждал уголовное дело против сотрудников ООО ЧОО «Агис», которые занимались охраной строящегося объекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове. Оба первых раза прокуратура не нашла ничего уголовного в действиях службы безопасности. Напомним, изначально интерес СКР к объекту «Группы ЛСР» был вызван сообщениями от местных жителей о нарушениях при строительстве. Господин Бастрыкин, одетый в штатное, попытался лично попасть на стройплощадку, но его не пустил Асхаб Аликпачов, из-за чего и стал подозреваемым по делу о превышении полномочий. В тот же день, 16 мая 2023 года, заместитель Генпрокурора признал постановление о его возбуждении незаконным.

Во время следственных действий по невозбужденному делу не меньше 13 следователей изъяли документы и компьютеры и опечатали помещения охранной организации ЧОО «Агис», где работал Асхаб Аликпачов. Как утверждает работодатель, следствие ничего не возвратило, поэтому охранник не смог получить зарплату.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следствие не сдается».

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