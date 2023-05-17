СК провел обыски в компании, охраняющей намыв на Васильевском острове

Сотрудники ГУ СК РФ провели обыски в офисе охранной компании «Агис», пишет 17 мая «Фонтанка». Ее сотрудники занимаются охраной стройплощадки намыва на Васильевском острове, ранее они не пустили на территорию главу ведомства Бастрыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным издания, обыскные мероприятия прошли 16 мая в офисе на углу Саперного переулка и улицы Радищева. Предварительно, сотрудники СК сломали дверь в офис, изъяли документы и несколько десятков единиц официально зарегистрированного оружия. Утверждается, что с сотрудниками были проведены разговоры о том, что деятельность компании якобы будет прекращена в ближайшее время.

Напомним, что Северный намыв Васильевского острова признан вещественным доказательством по двум уголовным делам. Речь идет о делах о нарушении экологических требований при строительстве и превышении должностных полномочий сотрудниками Смольного. Работы на намыве остановлены и запрещены.

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