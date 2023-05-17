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СК провел обыски в компании, охраняющей намыв на Васильевском острове

Сотрудники ГУ СК РФ провели обыски в офисе охранной компании «Агис», пишет 17 мая «Фонтанка». Ее сотрудники занимаются охраной стройплощадки намыва на Васильевском острове, ранее они не пустили на территорию главу ведомства Бастрыкина.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным издания, обыскные мероприятия прошли 16 мая в офисе на углу Саперного переулка и улицы Радищева. Предварительно, сотрудники СК сломали дверь в офис, изъяли документы и несколько десятков единиц официально зарегистрированного оружия. Утверждается, что с сотрудниками были проведены разговоры о том, что деятельность компании якобы будет прекращена в ближайшее время.

Напомним, что Северный намыв Васильевского острова признан вещественным доказательством по двум уголовным делам. Речь идет о делах о нарушении экологических требований при строительстве и превышении должностных полномочий сотрудниками Смольного. Работы на намыве остановлены и запрещены.

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