Бизнесмену засчитали аресты

В Санкт-Петербурге суд признал бывшего главу компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита виновным в незаконном выводе средств за границу на сумму свыше 225 млн руб. и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Однако с учетом времени, проведенного бизнесменом в следственном изоляторе и под домашним арестом, Валерия Израйлита освободили от наказания. Предприниматель по-прежнему настаивает на своей невиновности и намерен обжаловать приговор.

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Фото: Анастасия Зуева, Коммерсантъ Валерий Израйлит (на переднем плане)

Фото: Анастасия Зуева, Коммерсантъ

Смольнинский районный суд Петербурга 12 июля вынес приговор по уголовному делу 61-летнего бизнесмена Валерия Израйлита. Экс-глава компании «Усть-Луга» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (вывод средств за рубеж на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов). По первому эпизоду бизнесмен был приговорен к трем годам колонии, но суд освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности. По второму эпизоду, где речь шла о выводе средств в особо крупном размере, Валерий Израйлит получил шесть лет колонии общего режима, однако суд учел время пребывания предпринимателя в СИЗО и под домашним арестом и оставил его на свободе.

Срок ареста бизнесмену суды продлевали неоднократно: следствие мотивировало соответствующие ходатайства тем, что у Валерия Израйлита имеются недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии и счета в иностранных банках.

Имущество предпринимателя на данный момент остается под арестом.

Экс-главу компании «Усть-Луга» задержали в декабре 2016 года. Обвиняемый был арестован. В марте 2020 года, после 38 месяцев пребывания в следственном изоляторе, суд перевел его под домашний арест, под которым он находился вплоть до вынесения приговора по делу.

В материалах уголовного дела говорится, что в октябре 2013 года бизнесмен перевел иностранному поставщику в рамках исполнения фиктивного договора купли-продажи яхты $6 млн (более 191 млн руб.). Также, по версии следствия, обвиняемый в период с марта 2015 года по июнь 2016-го со своих личных счетов вывел за границу по подложным документам на счета компании-нерезидента $399 тыс. и €105 тыс. (свыше 34 млн рублей).

Дело было возбуждено в том числе и на основании спецдекларации Валерия Израйлита — сведений о зарубежных активах, которая подавалась в рамках объявленной амнистии капиталов.

В декабре 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому декларация не может служить доказательством в уголовном деле. В этом же году президиум Верховного суда РФ запретил использовать для возбуждения уголовных дел сведения, заявленные самими декларантами. Отметим, что ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также не раз заявлял, что в уголовном деле наблюдаются нарушения закона об амнистии капиталов, а использование спецдекларации в материалах расследования идет вразрез с буквой закона.

В прениях гособвинение затребовало для Валерия Израйлита девять с половиной лет исправительной колонии. В свою очередь, адвокаты бизнесмена на протяжении всего процесса пытались убедить председательствующую судью Анжелику Морозову, что доказательства его вины не выдерживают критики. Они заявляли, что следователи при изучении материалов допускали «правовую и финансовую безграмотность». Так, адвокат Виктория Бурковская отмечала, что следствие, несмотря на то что указанные в уголовном деле сделки совершались в том числе по английским законам, не привлекло специалистов по международному праву.

Защитник Сергей Азаров в беседе с «Ъ» сетовал: его доверитель искренне сожалеет, что «из его жизни вычеркнули семь лет, в течение которых он мог быть полезен своей стране».

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней. До этого момента бизнесмен будет находиться под подпиской о невыезде. Сам он намерен подать апелляционную жалобу. «Приговор считаю незаконным, необоснованным, буду его обжаловать. На мой взгляд, там нет состава преступления. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция»,— сообщил журналистам Валерий Израйлит. При этом экс-глава компании «Усть-Луга» добавил, что в целом доволен тем, что «эта эпопея безумная» закончилась.

Как сообщал ранее «Ъ», в мае этого года суд прекратил в связи с истечение сроков уголовное преследование Валерия Израйлита по обвинению в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации 26 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ). Дело о мошенничестве было связано с поставкой некачественных труб для порта Усть-Луга.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург