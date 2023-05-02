Срок давности победил мошенничество

Петербургский суд прекратил уголовное преследование экс-главы совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга”» Валерия Израйлита по обвинению в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации 26 млн руб. Об этом 2 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Основанием для такого решения стало истечение сроков давности по вменяемым предпринимателю статьям. Однако в производстве суда остались два эпизода, касающиеся вывода на счета нерезидентов $2 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Израйлит перед началом одного из судебных заседаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Валерий Израйлит перед началом одного из судебных заседаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство бизнесмена Валерия Израйлита о прекращении производства по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о легализации полученных преступным путем денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии обвинения, в результате действий Валерия Израйлита было похищено около 320 млн руб., выделенных на развитие инфраструктуры порта Усть-Луга.

Как сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, уголовное преследование экс-главы совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга”» по фактам мошенничества и легализации денежных средств прекращено, но в производстве Смольнинского районного суда остались материалы о двух эпизодах, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на сумму $2 млн.

«Несмотря на то что с первого дня ареста и до сегодняшнего дня я не признавал и не признаю свою вину ни по одному из составов обвинения, несмотря на то что у нас есть еще достаточное количество документов, которые я хотел бы приобщить к материалам дела как доказательства (невиновности.— “Ъ”), я хочу заявить о прекращении уголовного преследования по статьям, у которых истек срок давности. Так как считаю бессмысленным бесконечное сражение, которое ни к чему не приведет»,— заявил бизнесмен в суде.

Адвокат Валерия Израйлита Виктория Бурковская рассказала «Ъ», что защита также продолжает оспаривать законность возбуждения уголовного дела в связи со спецдекларацией по ст. 193.1. Ранее «Ъ» писал, что Валерий Израйлит, по версии следствия, воспользовался объявленной президентом РФ Владимиром Путиным амнистией капиталов в 2016 году. Бизнесмен задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. Чтобы объяснить вывод валюты за рубеж, Валерий Израйлит якобы планировал купить собственную яхту у одной из своих фирм.

Это позволило ФСБ обвинить бизнесмена в выводе средств по подложным документам и в их легализации.

«Несмотря на позицию Верховного суда о том, что недопустимо использовать не только спецдекларацию, но и любые сведения из спецдекларации, до сих пор уголовное производство по этому делу продолжается. Прокуратура ссылается на документы, содержащие сведения из спецдекларации, и защита однозначно будет это оспаривать. Потому что позиция о недопустимости использовать эти сведения была прямо внесена в Уголовно-процессуальный кодекс. При этом гособвинение продолжает использовать эту информацию, что, по мнению защиты, нарушает закон»,— заявила Виктория Бурковская.

Валерия Израйлита задержали в конце 2016 года по подозрению в мошенничестве. В декабре 2018-го Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бизнесмена. Предварительное расследование осуществляла следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Как сообщалось ранее в пресс-службе судов, дело о мошенничестве в отношении Валерия Израйлита было связано с поставкой некачественных труб для порта Усть-Луга. В марте 2020 года суд отпустил бизнесмена под домашний арест.

Как ранее писал «Ъ», в сентябре 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал Валерия Израйлита банкротом по иску Балтийского инвестиционного банка, поданному еще в августе 2017 года. Тогда кредитная организация требовала с предпринимателя 235,4 млн руб. Тем не менее суд постановил, что бизнесмен должен Балтинвестбанку 681,4 млн руб.: 363,3 млн руб. в общей сумме обязательств составляет неустойка, а еще 83 млн руб.— проценты по кредиту. В феврале 2022 года петербургский арбитраж приступил к реализации имущества Валерия Израйлита.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург