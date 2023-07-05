Адвокаты настаивают на оправдании экс-главы компании «Усть-Луга»

На вчерашнем заседании суда в Петербурге сторона защиты бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» Валерия Израйлита завершила прения по уголовному по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Как и прежде, позиция адвокатов осталось низменной – бизнесмен невиновен по всем предъявленным обвинениям, а преследование со стороны правоохранительных органов, по их мнению, с самого начала незаконно, к тому же проходило с нарушением всех мыслимых и немыслимых процессуальных норм и при этом носит политический оттенок. Сам Валерий Израйлит в последнем слове сказал, что все это время надеялся, что прокуратура признает незаконность возбуждения дела и принесет извинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший глава ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заседание Смольнинского райсуда 4 июля началось без задержек – в 12 часов и продлилось, с учетом небольших перерывов, почти до 7 вечера. Интересы предпринимателя Валерия Израйлита представляли Виктория Бурковская, Николай Павловский и Сергей Азаров. Председательствовала – Анжелика Морозова. Так как пару недель назад прокуратура запросила девять с половиной для обвиняемого, то в этот раз слово было на стороне защиты, поэтому рефреном всех прений стало, как выразился сам подсудимый, «правовая и финансовая безграмотность» тех, кто его преследует. Адвокаты бизнесмена поочередно сыпали в сторону представителя прокуратуры упреки, касательно того, как все эти годы велось следствие.

Самое пламенное выступление по праву можно присудить господину Азарову. Суммарно адвокат выступал более трех часов, что в конечном итоге привело к срыву голоса. С «Ъ-СПб» после слушания он уже общался изрядно охрипшим. Но в зале суда, куда, к слову, пришло солидное количество публики, включая не только прессу, защитник то и дело громогласно пускался в обличения системы гособвинения. Однако начал он с того, что после стольких лет судебного процесса «наступает грустная минута расставания» и выразил надежду, что Анжелика Морозова пригласит его на чай, когда ей исполнится 70 лет (предельный возраст пребывания в должности федерального судьи – Ъ-СПб). «Но до семидесяти еще далековато, поэтому выскажу мнение – предварительное следствие было проведено просто отвратительно», – сказал адвокат, добавив, что все обвинения носят политический оттенок.

По данным следствия, в 2016 году Валерий Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Как считает обвинение, у одной из фирм Midwest Marketing Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах (BVI), бизнесмен собирался купить свою же яхту и таким образом объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, однако потом он расторг договор купли-продажи.

Защита же настаивает, что самая понятийная конструкция следствия не соответствует гражданскому праву ни России, ни Великобритании. В своих доводах Виктория Бурковская, в том числе, упомянула тяжбу «Соломон против Соломона» 1897 года как прецедент, которым пользуется законодательство Англии и BVI при решении подобных споров. «Компания Midwest Валерия Соломоновича по сути аналогична российскому ООО», – пояснила адвокат. Таким образом, отметила госпожа Бурковская, данная фирма самостоятельно владеет имуществом, а отождествление имущества физических и юридических лиц, сделанное, по ее словам, правоохранительными органами, является «грубым нарушением в угоду собственной версии обвинения». Она указала, что при изучении дела следствие не потрудилось позвать специалистов по английскому праву. На что представительница прокуратуры ответила колкостью, мол, а почему не по законам Шариата? Шутку защитники считали, но юмора не оценили. Гособвинителю указали, что, если бы вопрос лежал в плоскости исламских юридических норм, то коснулись бы и их, однако обстоятельства затрагивает только англосаксонскую правовую систему и нашу родную – романо-германскую.

В свою очередь Сергей Азаров пояснил, что в действительности у его клиента был иной мотив для сделки – кругосветка на яхте под эгидой Русского географического общества (РГО) при участии высших чинов, включая Артура Чилингарова и Сергея Шойгу, а также Александра Дрозденко. «Поэтому мотив был деловой и в широком смысле политический (а вовсе не вывод средств за рубеж)», – подчеркнул он. «Если я заключал договор купли-продажи яхты, значит, были мотивы и договор был целесообразен», – выступил сам Валерий Израйлит в завершении прений.

На протяжении всего заседания все трое адвокатов пытались убедить судью Морозову, что доказательства следствия не выдерживают критики. Упомянули в который раз и лежащую в основе обвинения спецдекларацию, поданную подсудимым по закону об амнистии капитала. Защита настояла – Валерия Израйлита нужно оправдать, а если суд сочтет это невозможным, то хотя бы назначить наказание без реального лишения свободы. В своем последнем слове предприниматель сообщил, что ранее надеялся на прокуратуру, которая признает ошибку и принесет извинения, но вместо этого «услышал чудовищный запрос на девять с половиной лет». «Я горд, что мне довелось принять самое действенное участие в этом важном для страны деле (строительстве порта Усть-Луга – Ъ-СПб). Особенного, когда он стал стратегически важным для экономической безопасности государства», – заключил Валерий Израйлит.

Господину Израйлиту запрещено судом общаться с прессой, однако его основной адвокат Сергей Азаров в разговоре с «Ъ-СПб» отметил, что его доверитель, при всех своих заслугах, выражает искренние сожаления, что «из его жизни вычеркнули семь лет, в течение которых он мог быть полезен своей стране». Приговор Валерию Израйлиту будет оглашен 12 июля.

Андрей Кучеров