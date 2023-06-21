«Вопрос в том, что нарушены собственные правила»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в основе обвинения по делу бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» Валерия Израйлита лежит спецдекларация, которую подсудимый подавал по закону об амнистии капитала. Бизнес-омбудсмен напомнил, что президиум Верховного суда РФ (ВС РФ) еще в 2019 году категорически запретил использовать для уголовного преследования материалы, которые участники амнистии капитала добровольно сдали в налоговые органы. Тем не менее прокуратура запросила для предпринимателя девять с половиной лет за хищения и вывод средств за границу.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Накануне, 20 июня, стало известно, что в Смольнинском районном суде Петербурга, где рассматривается дело совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, городская прокуратура запросила для обвиняемого девять с половиной лет в колонии общего режима. Гособвинение просит признать предпринимателя виновным в выводе около $2 млн за рубеж на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов (ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) при строительстве нефтебазы. Поводом для преследования фигуранта стали указанные в спецдекларации сведения.

Следствие утверждает, что бизнесмен, воспользовавшись объявленной президентом РФ Владимиром Путиным амнистией капиталов в 2016 году, задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета, а чтобы объяснить вывод валюты за рубеж, он якобы планировал купить собственную яхту у одной из своих фирм. Ущерб от действий подсудимого оценивается в 3,5 млрд руб.

Дело Валерия Израйлита стало первым, где ФСБ использовала данную декларацию в качестве доказательства вины. При этом ранее глава государства утверждал, что при легализации своих средств и имущества в России человек «получит твердые гарантии, что его не будут таскать по различным органам».

Защита господина Израйлита несколько раз просила исключить налоговую декларацию из списка доказательств стороны обвинения, однако суд посчитал ее использование законным, поскольку обвиняемому инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Валерий Израйлит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В разговоре с «Ъ» адвокат Валерия Израйлита Виктория Бурковская сообщила, что они продолжат оспаривать законность возбуждения уголовного дела в связи со спецдекларацией по ст. 193.1. Защита бизнесмена настаивает на том, что такие сведения не могут использоваться в качестве доказательства, ссылаясь на закон «О добровольном декларировании». В частности, указывает она, в ч. 6 ст. 4 данного ФЗ говорится, что «иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам».

«В законе также указано, что сотрудники ФНС не могут быть допрошены в качестве свидетелей. При этом в деле есть заключение специалиста налогового органа, которому для изучения была предоставлена декларация, что можно назвать классическим злоупотреблением правом»,— пояснила защитница.

Валерия Израйлита задержали в конце 2016 года по подозрению в мошенничестве. В декабре 2018-го Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении бизнесмена. Предварительное расследование осуществляла следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. В марте 2020 года, после 38 месяцев нахождения в СИЗО, суд отпустил бизнесмена под домашний арест. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов положительно оценил тогда данное решение об изменении меры пресечения.

Омбудсмен настаивает, что в деле Валерия Израйлита есть нарушения закона об амнистии капиталов и использование спецдекларации в деле идет вразрез с буквой закона.

В 2019 году президиум Верховного суда РФ запретил использовать для возбуждения уголовных дел сведения, заявленные самими декларантами (.pdf). Таким образом высшая судебная инстанция отреагировала на дело предпринимателя Валерия Израйлита. В решении ВС РФ говорится, что подобные сведения признаются налоговой тайной. Режим доступа к ним обеспечивают исключительно ФНС. Иные органы, отметил пленум, не вправе получать к ним доступ, в том числе по судебным решениям. Сам декларант может их использовать в том числе в качестве доказательств в рамках уголовного дела.

Бизнес-омбудсмен выразил надежду, что Смольнинский райсуд не пойдет против позиции ВС РФ. «Вопрос тут не в наличии состава преступления. Вопрос в том, что нарушены собственные правила. Вот сейчас президент на ПМЭФ упомянул о возможной амнистии по валютным нарушениям за прошлый год. Но как начинать новую амнистию, если не разобрались со старой?» — отметил Борис Титов.

В начале мая суд прекратил из-за истечения срока давности производства по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, полученных Валерием Израйлитом во время работы на должности председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Прокуратура попросила назначить фигуранту четыре года колонии и освободить от наказания.

На заседании, где решался вопрос о закрытии упомянутых дел, бизнесмен сказал, что считает «бессмысленным бесконечное сражение, которое ни к чему не приведет».

Однако сам господин Израйлит с первых дней не признает свою вину ни по одному из составов и ранее заявил, что у стороны защиты имеется достаточное количество документов, которые могут быть приобщены как доказательства его невиновности.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург