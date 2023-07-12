Далер Кузяев открыл окно

Один из ведущих футболистов «Зенита» Далер Кузяев, ставший в его составе пятикратным чемпионом страны, перешел во французский «Гавр». По всей видимости, настроен сменить обстановку и еще один ключевой игрок средней линии петербургского клуба — Вендел, а такие потери уже могут серьезно ослабить лидера Российской премьер-лиги. Кроме того, нельзя исключать вероятность того, что в нынешнее трансферное окно «Зенит» покинут Малком и Клаудинью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев (№14) достиг всего в российском чемпионате и решил проверить себя во французском

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев (№14) достиг всего в российском чемпионате и решил проверить себя во французском

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Далер Кузяев давно хотел попробовать себя в сильном европейском чемпионате, и его мечта наконец сбылась. Французская лига 1, конечно, не самая крутая, но в топ-5 она входит, а ее флагманом является гранд мирового футбола — ПСЖ. Правда, Кузяев подписал контракт со скромным «Гавром». Клуб из Нормандии, хоть и считается старейшим во Франции, так как формально был основан в 1872 году, уже давно находится на задворках, надолго прописался во втором дивизионе и только в прошлом сезоне добился повышения в классе.

По оценке Transfermarkt, общая стоимость состава «Гавра» составляет лишь €31,45 млн, и то уже с учетом Кузяева, который оказался самым дорогим игроком команды, причем с большим отрывом, при ценнике в €10 млн. Для сравнения: «Монако», за который выступает другой россиянин — Александр Головин, превосходит «Гавр» по этому показателю почти в десять раз. Так что, исходя из финансовых возможностей клуба, Кузяева в предстоящем чемпионате Франции, скорее всего, ждет борьба за выживание.

Хотя вроде бы на зенитовца претендовала и «Тулуза», которая завоевала национальный кубок и путевку в Лигу Европы. А еще Кузяева приглашали в венгерский «Ференцварош», который сейчас сражается в квалификации Лиги чемпионов, и турецкий «Бешикташ», который также будет участвовать в еврокубках. Но 30-летний полузащитник сборной России сделал свой выбор, став третьим представителем отечественного футбола в пятерке лучших европейских лиг наряду с тем же Головиным и Алексеем Миранчуком, играющим в Италии.

Учитывая заслуги Кузяева, который отдал «Зениту» шесть лет и внес весомый вклад в завоевание пяти чемпионских титулов, в Санкт-Петербурге спокойно отнеслись к желанию футболиста продолжить карьеру за рубежом и были готовы к его уходу.

Однако проблема в том, что неожиданно захотел сменить обстановку и Вендел, еще один важный элемент зенитовской системы, от которого, как и от Кузяева, во многом зависело ее бесперебойное и эффективное функционирование. Пока изящные Малком и Клаудинью творили, те же Вендел и Кузяев во главе с Вильмаром Барриосом выполняли в полузащите основную черновую работу, а при случае и сами неплохо подыгрывали на пресловутом рояле. Если одновременно убрать из этой конструкции вслед за Кузяевым Вендела, то она вполне может дать трещину. Собственно, в недавних предсезонных матчах с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» петербуржцы в их отсутствие уже столкнулись с заметными игровыми трудностями.

Впрочем, Вендел, в отличие от Кузяева, пока так и не нашел себе новую команду. Тем не менее он демонстративно пренебрег своими контрактными обязательствами и не приехал на тренировочный сбор. В итоге бразилец решил все-таки вернуться в расположение «Зенита», но вопрос о том, где он проведет следующий сезон, еще остается, судя по всему, открытым. Не исключено, что теперь отношение к Венделу в клубе изменится, и если его не продадут, то отдадут в аренду. Такая информация уже появилась в СМИ со ссылкой на бразильского журналиста Жулиу Мигела Нету.

Возможно, в «Зените» полагают, что обойдутся и без Вендела. Действительно, зачем держать демотивированного футболиста.

Но петербуржцы могут не удержать еще и Клаудинью с Малкомом, что уже окончательно подорвет боеспособность чемпиона России. К первому проявляет настойчивый интерес знаменитый «Фламенго», который, как сообщают бразильские источники, предложил за него €15 млн плюс бонусы. А второго, по данным агента Тимура Гурцкая, якобы зовут в Саудовскую Аравию на жирный контракт в €10–12 млн в год. При этом сумма трансфера оценивается в €50 млн. В принципе не секрет, что Малком находится на карандаше и у солидных европейских клубов. В зимнее трансферное окно он уже едва не соскочил в ПСЖ.

Александр Ильин