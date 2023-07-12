«Свое место в составе команды футболист точно получит»

Российский футболист Далер Кузяев переходит из «Зенита» во французский клуб «Гавр». На родине он зарабатывал €1,8 млн за 12 месяцев, за границей зарплата игрока будет значительно ниже. Контракт рассчитан на два года. Почему Кузяев принял такое решение? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
В последнее время многое принято измерять деньгами. Высокие доходы заставляют игроков порой принимать неоднозначные решения. Два последних случая с Марио Фернандесом, который выбрал вместо ЦСКА «Зенит», и Хесусом Мединой, который напрямую перешел из стана красно-синих в «Спартак», — яркое тому подтверждение.
Но, к счастью, схемы «кто больше дал — за того и играю» придерживаются не все. Далеру Кузяеву, по сообщениям СМИ, «Зенит» предлагал новый контракт на €2,5 млн в год, а игрок отправится в Европу, где будет получать около €500 тыс.
Футболист все сделал правильно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Парень меняет обстановку, там абсолютно другой культурологический пласт. Не все же едут за деньгами в ту же Саудовскую Аравию, в Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Многим предлагают сотни миллионов, но они отказываются, чтобы играть в Европе. На мой взгляд, надо только порадоваться за Кузяева и пожелать ему удачи».
Так что теперь россиянин попробует себя в европейском чемпионате. Правда, у нас к Лиге 1 относятся с некоторым пренебрежением. Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился своей оценкой чемпионата Франции:
«Футбол здесь больше похож на наш чемпионат с двумя-тремя основными командами. ПСЖ и еще, может быть, нескольким клубам надо играть в полную силу, остальным можно дурака валять».
К тому же «Гавр», хоть и старейший клуб Франции, но только вернулся в высший дивизион, и, по мнению букмекеров, это один из главных претендентов на вылет. И все же недооценивать команду не стоит, заметил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Франции:
«Там спортивным директором работает Матье Бодмер, известный в прошлом футболист и, я думаю, один из главных подающих надежды спортивных директоров. Все в клубе будет нормально. Далер Кузяев молодец, что поехал не в условное "Монако", а в клуб, который только выходит в премьер-лигу, где минимум понтов, больше дела. Лучше начать с команды, где ты почти точно будешь играть».
Свое место в составе команды Кузяев точно получит, по крайней мере, в первых матчах. Все-таки Далер — теперь самым дорогой игрок клуба, сейчас его стоимость составляет €10 млн, а получил его «Гавр» совершенно бесплатно, так как контракт с «Зенитом» завершился.
К тому же, французская команда может стать для Кузяева просто первым шагом для перехода в клуб посерьезнее, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:
«"Гавр" умеет покупать игроков и хорошо продавать. Это очень амбициозный клуб. Понятно, что будет барьерная составляющая, это все-таки чемпионат, где ты можешь быть продан в какую-то другую команду».
Мы много раз слышали от российских футболистов, что они мечтают играть в Европе. Но, как только появляются серьезные предложения от клубов РПЛ, разговоры о карьере за границей тут же заканчиваются. Сейчас оправданием, конечно, служит ситуация с СВО, не ждут, мол, там наших футболистов, значит, и ехать не надо. Но контракт Кузява с «Гавром» показывает, что финансовый вопрос все-таки первостепенный.
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