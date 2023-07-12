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Коммерсантъ FM
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Российский футболист Кузяев перешел во французский «Гавр»

Российский полузащитник Далер Кузяев заключил контракт с французским футбольным клубом «Гавр». Согласно пресс-релизу, соглашение рассчитано на два года, его сумма не приводится.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Далер Кузяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 2017 года Далер Кузяев играл за «Зенит», его контракт истек 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Ранее Далер Кузяев выступал за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). Также провел 46 матчей в составе сборной России, забил 2 гола.

«Гавр» по итогам сезона-2022/23 занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Франции и вышел в Высшую лигу национального первенства. В чемпионате Франции также играет «Монако», в составе которого — российский полузащитник Александр Головин.

Лаура Кеффер

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