Российский футболист Кузяев перешел во французский «Гавр»

Российский полузащитник Далер Кузяев заключил контракт с французским футбольным клубом «Гавр». Согласно пресс-релизу, соглашение рассчитано на два года, его сумма не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Далер Кузяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Далер Кузяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 2017 года Далер Кузяев играл за «Зенит», его контракт истек 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Ранее Далер Кузяев выступал за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). Также провел 46 матчей в составе сборной России, забил 2 гола.

«Гавр» по итогам сезона-2022/23 занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Франции и вышел в Высшую лигу национального первенства. В чемпионате Франции также играет «Монако», в составе которого — российский полузащитник Александр Головин.

Лаура Кеффер