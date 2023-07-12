Авто изъяли по чеченскому следу

Полиция изъяла иномарки на 200 млн руб. Их владельцы и не подозревали, что купили автомобили, похищенные в Чечне. Источники РБК сообщили, что 10 премиальных автомобилей были арестованы по уголовному делу о мошенничестве, которое завели в Северо-Кавказской республике. Местные следователи выяснили, что перед продажей эти машины были похищены. Почему новые владельцы считают, что арест машин и их ввоз в Чечню может быть незаконным? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коллекцию авто, состоящую из Audi RS Q8, BMW X5 M Competition, двух Mercedes-Benz G-Wagen, Mercedes-Benz GLE и нескольких моделей S-класса на сумму не меньше 200 млн, предприниматель из небольшого чеченского села Юнадий Каимов передал двум гражданам, чтобы те продали машины. И они это сделали, но ни рубля владельцу не вернули. После этого в разных регионах страны начались задержания этих авто. А из Чечни выехала группа оперативников, которые забрали их в регион. У тех, кто в итоге купил иномарки, это вызвало большие вопросы. По их мнению, «уголовное дело возбуждено, чтобы изъять машины у добросовестных покупателей и отправить их в Чечню любой ценой».

Но это — не лишение права собственности, а арест на время следствия, говорит Советник компании «Юстиком», адвокат по уголовным делам Регина Коночкина. Поэтому пока все в рамках закона, считает собеседница “Ъ FM”:

«Данная мера предусмотрена на время проведения предварительного расследования. То есть суд в постановлении должен указать срок, на который он устанавливает арест этого имущества. Соответственно, по истечении указанного срока, если суд не продлит, все ограничения будут сняты».

Новые владельцы люксовых иномарок говорят, что их допросили по делу о мошенничестве. При этом допросы «проходили в хамской манере и с угрозой перейти из свидетеля в обвиняемого». Чтобы изъять машины и увезти их в Чечню следователи должны были подробно обосновать, почему они забирают вещдоки до окончания дела, уверен адвокат Алексей Гавришев:

«Конечно, они должны были привести максимальное количество доводов, разъяснение Верховного и Конституционного судов, это в любом случае нельзя так делать огульно. И все совершенные действия должны были быть обоснованы. С точки зрения мошенничества, здесь все достаточно просто. Но вопрос в способе реализации, это не самый распространенный случай. Думаю, данный вариант для гурманов».

Вне зависимости от того, насколько законным был арест иномарок, бывший следователь прокуратуры и адвокат Вадим Багатурия рекомендует новым владельцам просить о переводе дела из Чечни на федеральный уровень:

«Пострадавшим покупателям надо объединиться и обратиться в центральный аппарат МВД для того, чтобы дело из чеченского следствия передали в федеральное. И только в этом случае есть шансы на то, что в истории разберутся объективно, без кумовства и землячества».

Некоторых фигурантов дела изначальный владелец иномарок Юнадий Каимов назвал знакомыми. Новые собственники говорили, что именно у них и купили люксовые авто. Каимов считает потерпевшим себя, но у бывшего следователя прокуратуры Вадима Багатурии другая версия:

«Лично я считаю, что на самом деле мошенничество в этой истории есть. Только его источником являются не заявления якобы потерпевшего, а его действия совместно с земляками. Это очень похоже на мошенничество со страховыми компаниями, когда на дорогостоящие машины оформляли полис, потом их угоняли и находили на Северном Кавказе».

Новые владельцы иномарок говорят, что авто привезли из Европы и ОАЭ. Пробег, как правило, составлял от 5 тыс. км до 10 тыс. км. Машины продавались как частными лицами, так и через крупную дилерскую сеть.

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Иван Корякин