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обновлено 11:18

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 июля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:15. Поселок Теткино Глушковского района Курской области в очередной раз обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате атаки жители не пострадали. Зафиксировано шесть попаданий по поселку. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки. Также повреждены линии электропередачи — часть поселка обесточена.

10:51. Жителям села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

10:13. РСЧС сообщает об обстреле Сподарюшина Грайворонского округа Белгородской области.

9:45. В течение 11 июля по территории Белгородской области (по населенным пунктам и их окраинам) с Украины было выпущено 105 артиллерийских снарядов и мин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под огонь попали пять районов и городских округов.

8:53. Белгородские школьники и студенты смогут пройти начальную военную подготовку на базе реготделения ДОСААФ. В здании реготделения установили электронный тир, а также тренажеры управления коптерами, танком и БТР. «Близкое соседство с центром по отбору на контракт позволяет ребятам лично пообщаться с теми, кто решил профессионально проходить военную службу»,— заметил губернатор Вячеслав Гладков.

8:50. 11 июля в Белгороде открыли центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. Он разместился на базе регионального отделения ДОСААФ. Центр призван облегчить процесс заключения контракта: в нем кандидат может пройти необходимые тестирования и собеседования, будет организован транспорт в учреждения здравоохранения.

8:40. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, поздравляя жителей региона с 80-летней годовщиной Прохоровского танкового сражения, заметил, что сегодня «наши бойцы, в том числе и жители Белгородской области, продолжают дело ветеранов в рамках специальной военной операции»: «Все они по духу — внуки и правнуки прохоровских героев. Сражаются с врагом так же, как били его воины Курской дуги. Мы выстоим и вместе все преодолеем».

8:30. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков 11 июля пообщался с участниками третьей образовательной смены центра «Воин». «В этом году мы увеличиваем объем работы в части занятости наших детей в летний период. И в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, и в лагерях “Армата”. Но в этом направлении нам есть еще куда развиваться, потому что детей в Белгородской области очень много — 300 тысяч. И мне кажется, нужно каждого ребенка вовлекать в этот процесс. И мы будем стараться это сделать»,— сообщил глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 11 июля

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