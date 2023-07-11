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обновлено 10:19

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 июля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:10. За последние сутки под огонь украинских силовиков попали пять районов и городских округов Белгородской области. Об этом в ежедневной сводке сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате 65 попаданий по населенным пунктам и их окраинам уничтожен только один трактор.

9:39. РСЧС сообщает об обстреле хутора Марьино Шебекинского округа Белгородской области.

8:11. Жители Шебекинского городского округа, покинувшие муниципалитет из-за обстрелов с украинской стороны и не имеющие прописки в нем, начнут получать полагающиеся выплаты с 13 июля. В соответствующих списках находится 2,5 тыс. человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 10 июля

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