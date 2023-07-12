Мирный житель Белгородской области ранен при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил сегодняшние обстрелы ВСУ Краснояружского района, уведомления о которых ранее рассылало МЧС. В селе Графовка в результате обстрела был ранен мирный житель. Мужчина, который в момент атаки ВСУ находился на улице, получил осколочные ранения предплечья и грудной клетки.

Пострадавший, по оценке врачей, находится в состоянии средней степени тяжести. Сейчас скорая помощь везет его в городскую больницу №2 в Белгороде, сообщил господин Гладков в своем telegram-канале.

Также в результате обстрела ВСУ в Графовке была повреждена линия электропередачи. В Репяховке, другом населенном пункте этого района, осколками снарядов посечены кровля и стены складского помещения, принадлежащего местной сельскохозяйственной компании.

Сергей Калашников

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