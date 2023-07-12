Сейм Польши призвал Киев признать вину за Волынскую резню

Сейм Польши единогласно принял постановление в восьмидесятую годовщину Волынской резни. Варшава потребовала от Киева признать вину и провести эксгумацию.

Как передает «Польское радио», документ поддержали все 440 присутствующих депутатов. В резолюции говорится, что польско-украинское примирение «должно включать также признание вины и почтение памяти жертв Второй мировой войны». «Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида в Восточных Кресах»,— говорится в документе. Вместе с тем в постановлении отмечаются украинцы, которые, рискуя жизнью, противостояли преступлениям.

Сейм считает Волынскую резню «геноцидом, спланированным лидерами Организации украинских националистов» (ОУН Степана Бандеры, признана экстремистской и запрещена в РФ). Целью было «уничтожение поляков в Юго-восточных Кресах, в районах Полесья, Люблинского и Подкарпатского воеводств».

Варшава в документе также обратила внимание на продолжающиеся на Украине боевые действия. Депутаты заявили, что, «когда украинский народ сам переживает преступления, совершенные оккупантами, становится особенно ясно и актуально, что насилие и изнасилование не являются подходящими способами формирования отношений между соседями». Россия ранее неоднократно отвергала причастность к военным преступлениям.

В 2015–2017 годах отношения между Польшей и Украиной обострились из-за вопроса о Волынской резне. Это касалось героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ), которая в 1943 году ее устроила Волынскую резню. Жертвами стали десятки тысяч поляков. Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заявлял, что исторические разногласия остались в прошлом. Однако в мае 2023 года МИД Польши призвал господина Зеленского извиниться за Волынскую резню. Посол Украины в Польше Василь Зварич назвал этот призыв неприемлемым.

Леонид Уварчев