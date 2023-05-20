МИД Польши призвал Зеленского извиниться за Волынскую резню

Представитель польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. По словам дипломата, господин Зеленский «должен взять на себя больше ответственности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo, Reuters Фото: Kyodo, Reuters

В интервью Onet господин Ясина сказал, что Украина до сих пор не принесла извинений за Волынскую трагедию. На вопрос журналиста о том, что должен сказать Владимир Зеленский, представитель МИДа предложил украинскому президенту сказать: «Я сожалею и, пожалуйста, простите нас».

«Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее пока не хватает. Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет»,— добавил Лукаш Ясина.

Украинская повстанческая армия (запрещена в РФ) устроила в 1943 году Волынскую резню, жертвой которой стали десятки тысяч поляков. Президент Польши Анджей Дуда называл Волынскую резню «этнической чисткой». По его нению, целью военных действий было «убрать поляков с тех территорий».

Лаура Кеффер