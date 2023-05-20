Посол Украины в Польше возмутился призывом польского МИДа к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Василь Зварич прокомментировал обращение представителя польского МИДа Лукаша Ясины к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом извиниться за Волынскую резню. Господин Зварич заявил, что это неприемлемо и досадно, и призвал к благоразумию в заявлениях в условиях «российской агрессии».

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать в отношении нашего общего прошлого, неприемлемы и досадны. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимопониманию и одновременно призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа»,— написал посол в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Господин Зварич напомнил о существовании «формулы настоящего примирения в украинско-польских отношениях», которая взята за основу церквями обеих стран и сформулирована следующим образом: «прощаем и просим прощения».

Ранее сегодня, 20 мая, представитель польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. По словам дипломата, господин Зеленский «должен взять на себя больше ответственности».

Украинская повстанческая армия (запрещена в РФ) устроила в 1943 году Волынскую резню, жертвой которой стали десятки тысяч поляков. Президент Польши Анджей Дуда называл Волынскую резню этнической чисткой. По его мнению, целью военных действий было «убрать поляков с тех территорий».

Эрдни Кагалтынов