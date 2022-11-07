Националистов призвали к присяжным

Генеральная прокуратура РФ передала в Мытищинский горсуд материалы резонансного дела в отношении группы бывших сторонников ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Фигурантам инкриминируют несколько убийств, совершенных на почве расовой ненависти и национальной вражды. Все эти преступления, по данным СКР, были совершены еще в 2003–2007 годах. Пожизненное заключение обвиняемым не грозит, поскольку сроки давности по вменяемым им эпизодам уже истекли. Родственники самого Тесака отказались от прекращения расследования его дела в связи со смертью, поэтому Максим Марцинкевич фигурирует среди подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Марцинкевич (Тесак)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Максим Марцинкевич (Тесак)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи Максима Марцинкевича, обвинительное заключение по уголовному делу, в котором в качестве обвиняемых фигурируют помимо самого Тесака шесть его бывших соратников — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков,— было подписано в Генпрокуратуре на прошедшей неделе. Всем предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью группой лиц по мотивам национальной ненависти).

Формальное участие в этом деле Максима Марцинкевича, по официальной версии, покончившего с собой в СИЗО Челябинска осенью 2020 года, объясняется тем, что его отец отказался от прекращения дела в отношении националиста в связи со смертью последнего. Теперь он намеревается с помощью адвоката Михальчика во время процесса добиться прояснения обстоятельств гибели сына — родители Максима Марцинкевича не верят в то, что он покончил с собой. Дело в том, что незадолго до смерти Марцинкевич-младший оформил более десятка явок с повинной, в которых сообщил об одиннадцати убийствах лиц неславянской внешности, в которых якобы принимали участие подсудимые и другие его сторонники. Но отец националиста считает, что эти признания были выбиты из его сына силой, после чего последнего убили. Однако следственные органы, как сообщал “Ъ”, по результатам проведенной проверки версию убийства националиста отвергли.

В Генпрокуратуре также было принято решение о том, что дело в отношении Тесака и его бывших сторонников будет рассматривать Мытищинский городской суд, а не Московский областной, как предполагалось ранее. Господин Михальчик объясняет это тем, что фактически по всем эпизодам вменяемых подельникам убийств, совершенных в 2003–2007 годах, уже вышел срок давности. В соответствии с УПК РФ, в случае если за совершенное преступление предусматривается смертная казнь или пожизненное заключение, то вопрос о применении срока давности решает суд. Но при этом пожизненное лишение свободы уже не может быть назначено в виде наказания. «Правда,— заметил адвокат,— из-за переноса процесса из областного в городской суд дело обвиняемых будут рассматривать не восемь присяжных, а всего шесть». Тем не менее адвокат надеется, что это обстоятельство не скажется на объективности заседателей.

Как ранее сообщал “Ъ”, это уголовное дело было возбуждено 6 сентября 2007 года, после размещения в интернете видеозаписи убийства двух мужчин — уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и, предположительно, приезжего из Средней Азии, личность которого так и не удалось установить. На видеозаписи было видно, что первой жертве преступники отрезали голову, а второго убили выстрелом в затылок. Но кто именно совершил это зверское преступление, правоохранительные органы долгое время не могли выяснить, поэтому в 2017 году расследование уголовного дела в ГСУ СКР было приостановлено.

Однако в феврале 2020 года производство по уголовному делу возобновили. При этом в одно производство были объединены сразу несколько дел. По итоговой версии СКР, следственными органами было установлено, что осенью 2003 года Максим Марцинкевич и его соратники совершили убийство двух человек на территории Смоленской области. В декабре того же года, по материалам дела, обвиняемые убили еще двух человек в Сергиево-Посадском районе Московской области. После этого они разослали в СМИ и посольства ряда государств обращения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками. Головы двух жертв были подброшены в разных местах на востоке Москвы. Предполагаемые сообщники националиста Тесака были задержаны в декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени.

Именно об этих преступлениях и рассказал в явках с повинной Максим Марцинкевич. Часть его показаний подтвердили пошедшие на сотрудничество со следствием соучастники двойного убийства 2007 года Максим Аристархов и Сергей Маршаков. Их уже приговорили соответственно к 16 и 17 годам колонии строгого режима. При этом бывшие националисты рассчитывали, что за сотрудничество со следствием их уголовное преследование будет прекращено в связи с истечением сроков давности.

Нужно отметить, что частично признают вину и сотрудничали со следствием некоторые и из нынешних обвиняемых. Правда, как считает адвокат Михальчик, их показания скорее затруднили работу правоохранительных органов, поскольку фигуранты зачастую путали время, место и обстоятельства совершенных преступлений.

Алексей Соковнин