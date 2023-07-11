Командир подлодки погиб на берегу

В Краснодаре буквально по горячим следам было раскрыто убийство капитана II ранга Станислава Ржицкого — заместителя начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации, бывшего командира подводной лодки «Краснодар». По подозрению в преступлении задержан заслуженный тренер и мастер спорта Украины по шотокан карате-до 63-летний Сергей Денисенко, у которого нашли и предполагаемое орудие убийства — пистолет Макарова с глушителем. Отрабатываются различные версии происшедшего — от преступления, связанного с событиями в Донбассе, до убийства, совершенного по заказу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергею Денисенко в СКР планируют предъявить обвинение в убийстве

Фото: Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF Сергею Денисенко в СКР планируют предъявить обвинение в убийстве

Фото: Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF

На след предполагаемого убийцы сотрудники угрозыска полиции и следователи СКР вышли менее чем за сутки. Станислав Ржицкий был убит ранним утром 10 июля во время пробежки. Выстрелов никто не слышал, а окровавленное тело жертвы было обнаружено примерно в 7:30 недалеко от спорткомплекса «Олимп» на Береговой улице. Интересно, что о способе убийства стало известно только около 17 часов, когда в ходе судмедэкспертизы в теле погибшего нашли две пули калибра 9 мм. Еще две прошли навылет. На месте же судмедэксперт предположил, что жертва погибла от четырех колото-резаных ран.

Уголовное дело об умышленном убийстве возбудили в следственном отделе СКР по Западному округу Краснодара. Когда председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о возможных мотивах преступления и результатах следственных мероприятий, дело передали в краевой главк, подключив к поискам предполагаемого преступника лучшие силы. И это принесло результаты.

Отсмотрев записи камер видеонаблюдения, установленные в парке «Затон», где произошло нападение, участники расследования установили, что за совершавшим пробежку Станиславом Ржицким следовал велосипедист.

Оставив велосипед на стоянке, он догнал мужчину и открыл огонь из пистолета с глушителем. Затем, переодевшись, на общественном транспорте покинул город. По тем же камерам и биллингу соединений мобильного телефона удалось проследить весь путь предполагаемого киллера, который в итоге привел в Туапсе, город, расположенный в 180 км от краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ржицкий, 2017 год

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Станислав Ржицкий, 2017 год

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Квартиру на первом этаже, в которой жил подозреваемый, спецназ взял штурмом, найдя среди вещей пистолет Макарова с глушителем. Оружие уже отправили на экспертизу, которая и должна установить, из этого ствола или нет был убит Станислав Ржицкий.

Задержанным оказался Сергей Денисенко — гражданин Украины, имеющий на родине звания заслуженного тренера и мастера спорта по карате. Господин Денисенко возглавлял соответствующую федерацию и несколько спортивных клубов на Украине, а в Туапсе, где у него жили бывшая супруга и дочь, перебрался осенью прошлого года. Зарабатывал он, как и на Украине, тренировками.

У тренера помимо оружия и патронов нашли авиабилеты, по которым он должен был вылететь в Турцию, а оттуда перебраться в Швейцарию.

При этом мотивы самого преступления пока остаются неизвестными.

Источник, близкий к следствию, сообщил “Ъ”, что проверяется версия, связывающая убийство с недавними событиями на Украине, в которых Станислав Ржицкий, уволившийся с военной службы в 2021 году, не принимал непосредственного участия.

Тем не менее его данные как участника возвращения Крыма в состав России были размещены на украинском сайте «Миротворец». Помимо этого, внимание исполнителя и организаторов акции он мог привлечь и как медийная фигура — будучи на военной и гражданской службе, господин Ржицкий активно выступал в СМИ.

Отметим, что известные украинские спортсмены уже использовались для совершения акций в России. Так, например, ФСБ обвиняет председателя федерации кунг-фу Запорожской области Андрея Голубева в подготовке акта международного терроризма (ст. 361 УК РФ) в Мелитополе.

Не исключается при этом и версия о заказном убийстве, связанном с личными конфликтами, участником которых мог выступать господин Ржицки

Подозреваемого планируется допросить уже ночью или утром, а потом предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 (убийство) УК РФ, и обратиться с ходатайством о его аресте в суд.

Убийство Станислава Ржицкого вызвало большой общественный резонанс в Краснодарском крае, так как до прихода на работу в мэрию его знали в городе как командира подшефной подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев