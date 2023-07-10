Чем известен убитый в Краснодаре капитан второго ранга Станислав Ржицкий

10 июля в Краснодаре был убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе, капитан второго ранга Станислав Ржицкий. Чем известен бывший командир подлодок «Алроса» и «Краснодар» — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ржицкий

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Станислав Ржицкий

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Ржицкий Станислав Леонидович родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт (2003), а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ (2010).

После обучения служил в Военно-морских силах РФ на Черноморском флоте командиром минно-торпедной боевой части на подлодке Б-871 «Алроса». В 2005 году стал помощником командира «Алросы», в 2007-м получил повышение до старшего помощника командира подлодки Б-380 «Святой князь Георгий», на которой прослужил до 2009 года. В 2012 году был назначен помощником командира «Алросы», в следующем году — старшим помощником командира, а в августе 2013-го возглавил экипаж.

С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). В дальнейшем получил назначение заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.