Президент Израиля призвал остановить судебную реформу

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране. Он заявил, что на фоне продолжающихся протестов безопасность и экономика Израиля оказались под угрозой.

Господин Герцог считает, что всем фракциям Кнессета (парламента) необходимо «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления». «Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс»,— сказал израильский президент.

В декабре господин Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он также отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за призыв отказаться от реформы, из-за чего акции возобновились.

Подробнее о событиях в Израиле — в материале «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».

Лаура Кеффер