Израиль выбил себе отсрочку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о приостановке реформы юридической системы на фоне беспрецедентных протестов в стране. Однако полностью от этой скандальной инициативы власти не отказались: правительство намерено вернуться к ее обсуждению на летней сессии Кнессета. Израильское общество раскололось. В понедельник в Иерусалиме на демонстрации в поддержку реформы и против нее пришли десятки тысяч человек. За протестами наблюдала и корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В понедельник впервые за три месяца протестов на площади Иерусалима вышло так много сторонников юридической реформы, поддерживающих правительство

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun, Ronen Zvulun / Reuters В понедельник впервые за три месяца протестов на площади Иерусалима вышло так много сторонников юридической реформы, поддерживающих правительство

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun, Ronen Zvulun / Reuters

Не отмена, но перенос

«Если есть шанс избежать гражданской войны и начать диалог, я как премьер-министр выступаю за. Это очень важная реформа. И мы должны прийти к согласию. Мы готовы отложить второе и третье чтения (законопроектов в Кнессете.— “Ъ”) и попытаться достигнуть взаимопонимания, с тем чтобы принять эти законы в ходе следующей парламентской сессии»,— заявил Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером.

Выступления премьера в Израиле ждали весь день. О том, что он готов приостановить реформу, было известно с утра, но выступление постоянно откладывалось.

Партнеры премьера по коалиции (в первую очередь лидеры крайне правых партий) выступили резко против отказа от реформы. В конце концов компромисс внутри коалиции был найден. Господин Нетаньяху предложил министру национальной безопасности и лидеру крайне правой партии «Оцма йехудит» Итамару Бен-Гвиру ускорить создание национальной гвардии (предполагается, что она будет создана как новый орган безопасности, подчиняющийся непосредственно министру Бен-Гвиру). Кроме того, по данным израильских СМИ, премьер пообещал, что реформа будет принята до окончания летней сессии парламента, даже если переговоры с оппозицией не увенчаются успехом.

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, выслушав заявление премьер-министра, заявил: он готов прийти на переговоры к президенту ради поиска компромисса.

Однако политик пригрозил, что, если Биньямин Нетаньяху «попытается играть», на улицу снова выйдут сотни тысяч человек.

За несколько часов до этого Яир Лапид открыл многотысячный митинг в Иерусалиме рядом со зданием Кнессета. «Мы живем в этой стране не только для того, чтобы платить налоги и посылать детей в армию. Из великой тьмы последних месяцев возникло чудо — либеральный лагерь проснулся»,— заявил он. В том же духе высказывались и другие лидеры парламентской оппозиции, подчеркивая, что веры Биньямину Нетаньяху, который, по их мнению, подрывает основы безопасности и экономики страны, больше нет.

Напомним, что с начала января в Израиле не прекращаются протесты против реформы юридической системы, инициированной правительством Биньямина Нетаньяху. Если реформа пройдет в нынешнем виде, под угрозой может оказаться равновесие ветвей власти. Верховный суд попадет под контроль правящей коалиции, представленной правительством и большинством в Кнессете.

В воскресенье вечером протесты перешли на новый уровень. Это случилось после того, как премьер отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за то, что тот призвал приостановить реформу до момента достижения национального согласия по этому вопросу. Увольнение министра возмутило даже тех, кто воздерживался от протестов.

На улицы израильских городов вышли десятки тысяч человек. Утром в понедельник глава Федерации профсоюзов Израиля («Гистадрут») Арнон Бар-Давид объявил о начале всеобщей забастовки. До сих пор «Гистадрут» в протестах не участвовал. «Я пытался избежать забастовки, но невозможно оставаться (безучастным.— “Ъ”) перед лицом этой дискриминации и поляризации»,— сказал он. К этому моменту в стране уже закрылись университеты, прекратил прием самолетов крупнейший аэропорт Израиля имени Бен-Гуриона, объявили забастовку медицинские работники. А после выступления главы профсоюзов новости о забастовках посыпались одна за другой — банки, детские сады, музеи, театры, крупные торговые сети.

Вечером, после выступления Биньямина Нетаньяху, профсоюзы объявили об отмене забастовки.

Бастуют все

Общественный транспорт в понедельник в забастовке не участвовал, и больше 100 тыс. человек смогли собраться на митинге в Иерусалиме. «Вся прелесть этого протеста в том, что смогли объединиться сотни самых разных социальных групп — и профессиональных, и диаспор, религиозные и светские, врачи, адвокаты, айтишники… Все они сами сорганизовались, мы только координируем и помогаем. И в этом сила протеста — он вырос снизу, это искренний порыв, и этот протест распространился на всю страну»,— объяснил “Ъ” Надав Гальон, официальный представитель штаба протестов. По его словам, деньги на плакаты, оборудование для митингов и все прочее собирают через краудфандинговую платформу.

«Мы собрали 12 млн шекелей (около $3,3 млн). В отличие от прошлых лет, израильтяне понимают, что это борьба за свою страну, и жертвуют охотно»,— добавил господин Гальон.

При этом он заранее дал понять, что приостановка реформы народ не удовлетворит: «Мы понимаем, что после того, как закон о назначении судей (один из самых спорных законопроектов в рамках реформы.— “Ъ”) прошел законодательную комиссию Кнессета, он может в любой момент, по одному нажатию кнопки, быть поставлен на голосование. Поэтому мы требуем только полной отмены этого законопроекта».

Официально демонстрация должна была начаться в 14:00 по местному времени (совпадает с московским), но люди начали стекаться к месту событий с раннего утра. Впрочем, некоторые провели у Кнессета всю ночь. «Я до двух ночи была на демонстрации в Тель-Авиве. Потом мы сразу поехали к зданию Кнессета в Иерусалим. Это правительство нас достало»,— заявила “Ъ” активистка молодежного движения «Ха-Шомер Ха-Цаир» Ширли.

По дороге к Кнессету, еще до сцены, выстроенной для выступлений представителей оппозиции, были расположены палатки различных общественных движений. Среди них, в частности, были резервисты. «Нас несколько тысяч. И мы хотим, чтобы реформа остановилась»,— пояснял один из них, Рувен. На нем была футболка в красно-черных цветах, характерных для артиллерии Израиля. Ранее сотни резервистов, представляющих разные виды войск, отказались от добровольной службы в знак протеста против реформы. Это в том числе и подвигло министра обороны выступить против премьера и призвать к диалогу.

«Мы, главы муниципальных советов, решили объявить голодовку и не собираемся ее прекращать до тех пор, пока реформа не будет остановлена, а не просто отложена. Среди нас люди как правых, так и левых взглядов. Многие из нас считают, что реформа нужна, но это должно быть сделано не так, как происходит сейчас. Не в одностороннем порядке»,— сказал “Ъ” Дорон Шидлов, глава регионального совета Бренер в центре страны, в состав которого входят семь населенных пунктов.

Рядом с мэрами — еще одна палатка, где держат голодовку. У входа в палатку играли на гитаре, звучали старые израильские песни. Рядом плакат — «Давайте поговорим». «Для нас самое важное — общественный диалог. У этого спора не может быть победителей. Мы должны слышать друг друга»,— поясняла манифестантка Эли. Впрочем, поговорить получалось не очень. Если утром все проходящие мимо улыбались, то вечером рядом с палаткой вспыхивали споры. «Вы все левые! Я за реформу и свободу!» — кричала женщина, остановившаяся около палатки.

Страна расколота. Сразу после демонстрации противников реформы к Кнессету стали подтягиваться сторонники премьер-министра Нетаньяху и крайне правых партий.

Это их первое массовое выступление за три месяца протестов. Внешне сторонников реформы трудно отличить от ее противников: эти люди примерно так же одеты, и в руках у них те же израильские флаги. Еще с утра с призывами выйти на улицу выступила La Familia — объединение болельщиков футбольного клуба «Бейтар», известных своими крайне правыми взглядами и агрессивным поведением. После этого во всех протестных чатах зазвучали призывы быть осторожнее и не поддаваться на провокации.

«Биби, Биби, нет никого, кроме Биби»,— кричали участники акции, подходя к Кнессету. В этот момент уже поступали сообщения о первых столкновениях противников и сторонников реформы при въезде в Иерусалим. Около Кнессета один из подростков попытался ударить палкой журналиста, который хотел снять колонну.

Впрочем, далеко не все сторонники реформы были агрессивны. Молодой человек лет тридцати, в очках, обернутый в израильский флаг, так ответил на вопрос, почему он пришел к Кнессету: «Мы хотим судебной реформы и сохранения Нетаньяху и коалиции у власти». На вопрос о том, хотят ли они атаковать демократов, он ответил: «Нет, никакого насилия». Против насилия и Ноа — она учительница в средней религиозной школе в Иерусалиме. «Я надеюсь, никаких драк не будет. Я пришла, чтобы поддержать реформу. Да, нам надо договариваться, но противники реформы ведут себя очень вызывающе. И вообще, мне кажется, что проблема не в реформе. За ними явно стоят те, кто выступает против еврейского характера государства».

И убедить стороны, что диалог возможен, очень сложно. Только люди из палатки «Согласия» выходили на дорогу обнимать сограждан — и тех и других.