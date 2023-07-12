Уже почти все занято

В июне Банк России зафиксировал замедление темпов роста розничного кредитования и сейчас ожидает повышения ставок в сегменте. С одной стороны, такая динамика — следствие действий самого регулятора, направленных на сокращение высокорискованного кредитования. С другой, в условиях обещанного повышения ключевой ставки ЦБ и ухудшения качества обслуживания уже выданных ссуд замедление кредитования может оказаться выше ожиданий, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал обзор, согласно которому, по предварительной оценке, в июне регулятор наблюдает первые признаки замедления розничного кредитования. Тем не менее ожидания роста спроса населения на новые кредиты во втором полугодии 2023 года, зафиксированные в предварительных итогах обследования условий банковского кредитования (УБК) во втором квартале, создают условия для поддержания достаточно высокого прироста банковского портфеля в краткосрочной перспективе, отметили в ЦБ.

По данным регулятора, розничное кредитование в мае 2023 года выросло на 2%, в апреле темпы увеличения портфеля составили 1,7%, а в марте — 1,8%. В результате портфель кредитов физлицам по итогам мая впервые достиг 29,4 трлн руб. По прогнозам ЦБ, озвученным в середине июня, выдачи ипотеки в России в 2023 году вырастут на 13–17%, потребительское кредитование — на 9–13%.

«На горизонте третьего—четвертого кварталов сохраняется пространство для дальнейшей корректировки вверх кредитных ставок ввиду <...> планов Банка России приступить к ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы,— считают в ЦБ.— В розничном сегменте некоторому росту ставок дополнительно могут способствовать реализуемые меры по охлаждению активности в сегментах ипотеки с низким первоначальным взносом и потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой».

В мае—июне, по оперативным оценкам Банка России, в розничном сегменте кредитные ставки умеренно возросли. За январь—июнь 2023 года актуальные процентные ставки по розничным кредитам выросли на 1,25–1,75 п. п., что в условиях посредственной динамики доходов населения дало определенное замедление кредитования, сублимированное к июню, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.

Вероятно, рынок подошел к той черте, после которой давно ожидавшийся дефицит платежеспособного спроса начал реально отражаться на объемах выдач, полагает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Совокупный розничный портфель до конца 2023 года продолжит расти, но существенно медленнее, чем в первом полугодии,— уточняет он.— До конца 2023 года может сохраниться восходящая динамика ставок в качестве премии за увеличившийся кредитный риск».

По оценкам главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, в сегменте ипотечного кредитования ставки по кредитам до конца года могут вырасти на 1,5–2 п. п., в сегменте потребительского кредитования сузится воронка продаж и банки консервативнее посмотрят на лимиты по таким ссудам. «Многое будет зависеть от обслуживания кредитов, выданных в 2022 году,— добавляет эксперт.— В случае роста дефолтности осторожность кредитных организаций будет еще выше, и к концу года мы увидим отрицательные реальные темпы роста кредитования». Ухудшение обслуживания долгов населением, добавляет Андрей Бархота, заметно уменьшит и уровень одобрения таких ссуд.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская