Лимитам отдали должное

Темпы роста розничного рынка кредитования все сильнее беспокоят ЦБ, регулятор рассматривает возможность нового ужесточения макропруденциальных лимитов уже в четвертом квартале. Также к заемщикам высокого риска могут быть отнесены те, чья предельная долговая нагрузка находится на уровне 50%, а не 80%, как сейчас. Банкиры считают новые ограничения излишними. Но даже в случае их введения смогут расширять свое предложение для состоятельных клиентов, которые будут вынуждены прибегнуть к кредитованию в условиях роста цен и снижения доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России оценивает темпы роста розничного кредитного рынка в 20% годовых, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на «Финансовом конгрессе». В августе регулятор будет определять макропруденциальные лимиты (МПЛ) на четвертый квартал допускает их ужесточение, если темпы кредитования продолжат расти, подчеркнула она.

На текущий момент ограничения действуют только на заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН, отношение доходов заемщика к выплатам по долговым обязательствам) в 80%.

Доля необеспеченных кредитов, предоставленных таким заемщикам, не должна превышать 20%. Но, считает госпожа Данилова, ПДН в 50% — тоже слишком высокий показатель.

«Мы применяем меры для того, чтобы при достаточно бурном росте потребительского кредитования… это не происходило за счет высокорискованного кредитования»,— заявила на том же форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, более 60% необеспеченных потребительских кредитов выдается заемщикам с ПДН более 50%. «Поэтому регулятор думает о том, чтобы и здесь применять инструмент лимитирования, чтобы избежать ускоренного роста высокорискованного кредитования»,— пояснила госпожа Набиуллина.

По итогам июня 2023 года банки выдали физическим лицам кредитов на общую сумму 1,47 трлн руб., оценивает Frank RG. Это рекордный результат за все время наблюдений. С начала года объем выданных кредитов достиг 7,32 трлн руб., что в 1,8 раза превышает показатель первого полугодия 2022 года.

Сами банкиры скептически смотрят на возможное ужесточение регулирования, поясняя, что принимаемые меры могут привести к снижению темпов восстановления экономики страны, снижению доступа населения к качественному кредитованию, но не к снижению рисков для банковской системы.

«В текущей конструкции, когда для МПЛ учитывается только формально подтвержденный доход заемщика или, если его нет, среднедушевой доход, это приводит к неэффективным решениям. Банки вынуждены отказывать заемщикам, имеющим приемлемый уровень риска по внутренним моделям. Как следствие, удовлетворенность финансовыми услугами снижается, уровень риска в банковской системе — нет»,— поясняет член правления ВТБ Максим Кондратенко. «Меры, уже принятые ЦБ, должны положительно повлиять на высокорискованное кредитование. Дальнейшее ужесточение регулирования может привести к ограничению кредитования населения, что может негативно отразиться на темпах восстановления экономики»,— говорит директор по розничному бизнесу Росбанка Вячеслав Дусалеев.

Новые регуляторные меры коснутся кредитов с высоким ПДН (при этом уровень отсечения будет и дальше снижаться) и кредитов с длинными сроками, уточняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. И куда большее влияние на темпы роста кредитования физлиц может оказать не МПЛ, а повышение ключевой ставки, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В любом случае ожидаемые поправки к закону «О потребительском кредите», ограничивающие возможности навязывания дополнительных продуктов и услуг, вместе с повышением требований к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой и вероятным ужесточением МПЛ заставят рынок пересмотреть свои бизнес-модели, полагает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. При этом она сомневается, что кредиторы прибегнут к повышению цен на необеспеченные заимствования, поскольку даже без изменений и ужесточений на рынке «идет настоящая битва за хорошего клиента и серьезно растет конкуренция» (см. “Ъ” от 3 июля).

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на «Финансовом конгрессе» 6 июля: «Это именно мера, направленная на сдерживание слишком быстрого роста закредитованности населения».

«У рынка остается достаточно большой потенциал для роста с точки зрения вовлечения заемщиков с низкой долговой нагрузкой»,— считает господин Доронкин. В условиях «стагнации доходов и растущей стоимости крупных покупок», поясняет он, на рынок выходят граждане, ранее ограниченно пользовавшиеся кредитами.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова