«Разметка-48» оборудует платные парковки в Липецке за 7 млн рублей

Инфраструктуру для платных парковок в Липецке обустроит местное ООО «Разметка-48» .Компания выполнит работы за 7 млн руб. при начальной цене в 7,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В аукционе приняли участие три компании; названия двух других не раскрываются. Второе место заняла фирма, предложившая выполнить работу за ту же сумму, что и победитель. Третье место — у участника, который был готов выполнить условия контракта за 7,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Разметка-48» было зарегистрировано в Липецке в 2019 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Александр Постников. Учредители — господин Постников (51%) и Александр Кривоносов (49%). Чистая прибыль в 2022 году составила 1,4 млн руб. (в 2021-м — 303 тыс. руб.), выручка — 33,4 млн руб. (в 2021-м — 23,8 млн руб.). Доля госконтрактов в выручке прошлого года — 55,6% (45,7% — заключенных с управлением главного смотрителя мэрии Липецка). Всего было заключено семь контрактов на общую сумму 18,6 млн руб.

По условиям контракта, улицы Липецка должны оборудовать «техническими средствами организации дорожного движения для организации платных парковочных мест». В частности, подрядчик должен демонтировать на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой 226 дорожных знаков, отремонтировать 284 существующих и установить 339 новых. Также должна быть нанесена новая разметка холодным и горячим пластиком разных цветов. Срок окончания работ — 31 августа 2023 года.

В мае горсовет Липецка одобрил выделение из бюджета 12 млн руб. для устройства платных парковок. Как пояснял тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев, планируется организовать 830 парковочных мест на девяти улицах.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова