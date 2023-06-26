Платные парковки в Липецке могут обустроить к сентябрю

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило торги на обустройство инфраструктуры для платных парковок в областном центре. На закупку обратило внимание издание Gorod48.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно условиям контракта, улицы Липецка должны оборудовать «техническими средствами организации дорожного движения для организации платных парковочных мест». В частности, подрядчик должен демонтировать на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой 226 дорожных знаков, отремонтировать 284 существующих и установить 339 новых. Также должна быть нанесена новая разметка холодным и горячим разноцветным пластиком.

Подрядчик должен завершить работы до 31 августа. Начальная цена контракта составляет 7,7 млн руб.

В мае горсовет Липецка одобрил выделение из бюджета в сумме 12 млн руб. для устройства платных парковок мест. Как пояснял тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев, планируется организовать 830 парковочных мест на девяти улицах.

Об особенностях эвакуации автомобиле с платных парковок — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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